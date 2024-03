Le pagelle. Miretti stecca. Bremer ci prova . Kean troppo solo

SZCZESNY 6,5. Una disattenzione allarmante in disimpegno, ma poi c’è sempre. Sul gol può solo guardare. BREMER 6,5. Da laterale fatica un po’ a registrarsi, poi non fa mancare i suoi blitz in avanti. Due salvataggi d’autore.

DANILO 5,5. Pomeriggio di discreti affanni: la mediana non scherma come sempre, e si balla.

RUGANI 6. Nessun errore evidente, ma la Lazio arriva troppo facilmente alla conclusione nella fascia centrale e la Juve soffre.

DE SCIGLIO 5,5. Al ritorno, bada al sodo. Ridotte al minimo le incursioni, perché la Lazio sa pungere. Ritmo gara ancora da ritrovare.

MIRETTI 5. Con lo schieramento a tre gli toccano anche compiti di costruzione dal basso, e non sembrano ora troppo nelle sue corde.

LOCATELLI 5,5. Svaria come non mai in una mediana più rarefatta, ma anche più permeabile: una partita a inseguire, non a creare.

RABIOT 5,5. Fatica a ingranare la quinta, la sua energia è mancata in entrambe le fasi.

CAMBIASO 6. Esterno ’basso’ del tridente, ha un’occasione e la fortuna non è dalla sua parte.

KEAN 5,5. Si fa vedere ovunque, ma i rifornimenti non sono tra i più invitanti e di fatto è innocuo.

CHIESA 6,5. Segnali di risveglio in un ruolo più suo. E così il rimpianto è doppio, come i dubbi sul futuro in bianconero.

ALL. ALLEGRI 5. Stavolta osa, ma la coperta dei bianconeri è palesemente corta: il gol premia la maggiore pericolosità della Lazio, la crisi continua e, anzi, peggiora. La squadra tira i remi in barca al 70’ e lui sbaglia mettendo Sekulov.

Iling Jr 6. Qualche affondo. McKennie 5,5. Nessuna scossa. Yildiz 5,5. Non riesce a fare magie. Weah 5. Anonimo. Sekulov 4,5. Al debutto, gli sfugge Marusic per il gol partita.

Voto squadra 5.

LAZIO: Mandas 6.5; Gila 6, Romagnoli 6, Casale 6; Marusic 7, Cataldi 6 (Vecino sv), Kamada 6 (Guendouzi 6.5), Felipe Anderson 6; Pedro 6 (Isaksen 6), Zaccagni 6 (Luis Alberto sv); Castellanos 6 (Immobile 6). All. Tudor 7. Voto squadra 7.

p.g.