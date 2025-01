L’indiscrezione de L’Equipe. Danilo rescinde, arriva Veiga. "Juve, contattato Xavi per il futuro»

Vigilia di Champions delicata in casa Juve in vista della cruciale sfida Champions di domani contro il Benfica, turbata da alcune voci di calciomercato provenienti dalla Francia. Secondo quanto riportato da “L’Equipe“ il club bianconero avrebbe contattato l’ex tecnico del Barcellona Xavi in vista delle prossime stagioni. Il celebre quotidiano francese ha evidenziato come l’attuale tecnico Thiago Motta non sarebbe a rischio esonero immediato, ma si tratterebbe soltanto di un sondaggio informativo. Tali indescrizioni gettano comunque diversi dubbi sul futuro in bianconero del tecnico italo-brasiliano, in seguito a un avvio di stagione complicato a causa dei risultati in chiaroscuro raccolti sia in campionato sia in Champions League, con il rischio playoff molto vicino.

Intanto, porte girevoli sul fronte calciomercato: mentre il centrale brasiliano Danilo, ormai ai margini del progetto bianconero, ha rescisso il proprio contratto tornando in patria alla corte del Flamengo, è approdato a Torino il 21enne centrale portoghese Renato Veiga. Arriva in prestito oneroso dal Chelsea, al quale andranno 3,8 milioni più bonus.