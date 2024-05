Match-point Champions. Juve senza Chiesa e Yildiz. E c’è una chance per Djalò

"La partita più importante è sempre quella più vicina". Max Allegri declama un vecchio adagio del mondo calcistico e mette nel mirino il secondo match point Champions della stagione. Una sfida da non steccare quella di stasera alle 18 (Allianz Stadium, diretta su ) contro la Salernitana, un po’ perché si gioca contro una squadra dal destino tristemente indirizzato verso la B, un po’ perché la coppa dalle grandi orecchie è diventata l’obiettivo principe della stagione bianconera. Se la chance della settimana scorsa contro la Roma era quella di staccare un pass di diritto per la Champions – poi fallito con l’1-1 visto lo scontro diretto –, questa volta la truppa di Max dovrà vincere per centrare l’obiettivo oppure fare almeno lo stesso risultato della Lupa. Solo dopo, prosegue il tecnico, viene la finale di Coppa Italia con l’Atalanta.

Insomma, una sfida a distanza in questa giornata, in cui la Signora (con 2 vittorie nelle ultime 14 partite) potrebbe trovarsi sguarnita di due delle sue punte di diamante: Chiesa e Yildiz. "Il primo sta mezzo e mezzo e il secondo, che aveva perso un po’ di peso, si sta riprendendo – dice Allegri –. A seconda di come staranno loro deciderò la formazione". Proprio Fede nell’ultima partita, nonostante il risultato, aveva dimostrato di aver ritrovato un po’ il suo smalto. Invece Djaló sta meglio e potrebbe anche giocare visto che Danilo e Alex Sandro sono fuori (al loro posto Alcaraz e Iling-Junior). Vlahovic non si discute: "Se domani (oggi, ndr) giocherà potrà determinare la partita", davanti però dal primo minuto dovrebbero esserci Milik e Kean.

Le anticipazioni sul futuro da parte del tecnico al momento restano nell’ombra. Allegri parla così del suo futuro: "Mi fa piacere la stima dei tifosi, devono stare insieme alla squadra domani e contro l’Atalanta. Per il dopo dobbiamo aspettare ancora".

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Alcaraz, Iling-Junior; Milik, Kean. Allenatore: Allegri

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Pasadilis, Fazio, Pirola; Coulibaly, Basic, Legowski, Sambia; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. Allenatore: Colantuono

Arbitro: Santoro

Stadio: Allianz Stadium

Diretta tv: DAZN