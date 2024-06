Juve valuta Khephren Thuram: costa circa 20 milioni

Torino, 23 giugno 2024 – La Juve sonda concretamente la pista Khephren Thuram. Il figlio d’arte, Lilian ha giocato in Italia al Parma e alla Juve, è uno degli obiettivi di Cristiano Giuntoli per rinforzare la mediana nel caso in cui Adrien Rabiot non dovesse firmare il rinnovo di contratto. La pista c’è ed è concreta, ma i bianconeri prima guardano alla risposta di Rabiot, che arriverà dopo l’Europeo, e solo dopo, eventualmente, cercheranno l’assalto al mediano del Nizza che ha comunque costi di un certo tipo.

Thuram a 20 milioni, prima palla a Rabiot

Thiago Motta è stato chiaro: vorrebbe continuare con Adrien Rabiot. I due si stimano, sono stati anche compagni di squadra al Psg, ma ognuno ha la sua carriera. Lo ha espressamente affermato il centrocampista francese dal ritiro della nazionale. Parole di stima per Motta ‘è un grande allenatore, io ho la mia carriera e lui la sua’. Insomma, Rabiot non ha ancora firmato il rinnovo da 7 milioni più bonus a stagione e prenderà una decisione dopo gli Europei di Germania. Il rischio di un parametro zero è evidente con Bayern Monaco e Real Madrid alla finestra, quindi con possibilità di offrire ingaggi superiori. Adrien valuterà assieme a sua mamma Veronique e la Juve deve cautelarsi nel caso in cui non arrivasse la fumata bianca. Giuntoli ha fretta, ma dovrà aspettare ancora un po’ e nel frattempo sonda piste alternative. La più importante è sicuramente quella di Khephren Thuram, figlio di Lilian, grande difensore di Juve e Parma. Classe 2001, nato proprio nel periodo in cui il papà giocava in Italia, Thuram junior è oggi giocatore del Nizza con un contratto in scadenza nel 2025: di fatto o il club francese lo cede ora oppure rischia un parametro zero. Lo punta Giuntoli, che ovviamente deve valutare l’operazione non tanto dal punto di vista tecnico quanto economico. I costi sono di circa 18-20 milioni di euro e la scorsa stagione Thuram ha giocato 29 partite con il Nizza con un gol, che non è la sua specialità essendo un centrocampista perno davanti alla difesa. Thuram è ancora abbastanza giovane, ma sta entrando nel pieno della maturità calcistica e ha alle spalle 141 partite di Ligue 1 con 9 gol e 8 assist piazzati. Bottino niente male e che può fare al caso della Juve in caso di uscita di Rabiot.

Su Zirkzee si muove lo United: decisione dopo l’Europeo

In attacco nulla si muoverà fino a dopo l’Europeo. C’è Vlahovic, in teoria punto fermo dell’attacco, c’è Yldiz, su cui Motta punta, ma anche Soulè, che il nuovo tecnico vorrebbe sondare durante la preparazione piuttosto che lasciarlo partire. Di fronte a offerte succoese Giuntoli ci penserebbe, ma oggi si pensa prima a Federico Chiesa, che o rinnoverà o verrà ceduto. Anche Milik dovrebbe restare mentre come ulteriore innesto sono due i nomi in ballo: Alvaro Morata e Joshua Zirkzee. Sullo spagnolo c’è una clausola da 12 milioni di euro e la Juve ci sta pensando, sull’olandese invece c’è da 40 milioni di euro ma il suo agente Joorabchian chiede 15 milioni di commissioni. E’ montato infatti lo United, che ha sorpassato il Milan, perché da Manchester sarebbero pronti a pagare sia clausola che commissioni. La decisione passa nelle mani di Zirkzee che dopo l’Europeo comunicherà al Bologna se avrà intenzione di rimanere oppure se vorrà cambiare aria grazie alla clausola. Juve alla finestra, ma costi proibitivi.