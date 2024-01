Miretti, un errore che pesa tanto. Bremer c’è, Loca stavolta fatica

SZCZESNY 6. Serata in controllo, poi la velenosa conclusione di Baldanzi sembra sorprenderlo un po’.

GATTI 6. Con la convinzione di sempre propizia il gol di Vlahovic. Poi regge sempre, senza sbavature.

BREMER 6. Conferma il proprio stato di grazia respingendo ogni tentativo dei toscani, con una superiorità fisica evidente.

ALEX SANDRO 5,5. In avanti fatica a tarare la giusta misura dei passaggi, ma l’atteggiamento non è disprezzabile.

CAMBIASO 5,5. Prova a non far mancare qualità e corsa. Il jolly di Allegri ci prova anche nell’area avversaria. Una volta scivola ed è una chance sprecata.

MCKENNIE 5,5. Gara sotto tono, se rapportata a quelle dell’ultimo periodo. Non manca la determinazione, quanto la precisione. Colpa probabilmente di un duro colpo subito alla caviglia.

LOCATELLI 5,5. Serata complicata: in inferiorità numerica è dura abbozzare una manovra efficace.

MIRETTI 5. Lodevole come sempre la predisposizione all’affondo, alla verticalità. Ma gli errori sono troppi, e manca una chiara occasione da gol.

KOSTIC 5,5. Piccole imprecisioni che si ripetono, il serbo non decolla.

VLAHOVIC 7. Ancora a segno, fiutando da lontano l’occasione e colpendo con ferocia. Una certezza per Allegri, anche in termini di sostegno alla squadra in tutte le fasi.

MILIK 4. Partita da mettersi subito alle spalle, con un fallaccio ingenuo che di fatto condiziona pesantemente l’andamento della gara.

ALL. ALLEGRI 5,5. Vincere in dieci per più di 70 minuti sarebbe stata un’impresa, ma la scelta di Milik al posto di Yildiz è stata, col senno di poi, davvero sbagliata.

Weah 6. Cerca di metterci tanta energia.

Yildiz e Iling Jr sv.

p.g.