Nico che errore. Il ritmo di Locatelli. Douglas Luiz frenato

DI GREGORIO 5,5. Non corre particolari pericoli in un Breydel gelato. Un clean sheet è sempre uno zuccherino, ma che paura sul passaggio sbagliato a inizio ripresa.

SAVONA 6. Partita in salita, contro De Cuyper: riacquista fiducia lentamente.

GATTI 5,5. Qualche imprecisione di troppo, ma non perde mai il controllo della situazione.

KALULU 6,5. Sorta di play aggiunto, non disdegna le avanzate, ma soprattutto guida la difesa con autorità.

CAMBIASO 6. A lungo col freno tirato, la condizione del resto non è quella di inizio stagione. Poi cresce, entrando di più dentro il campo.

LOCATELLI 7. Un’altra dimostrazione di dinamismo e visione, Motta non può rinunciare a lui.

DOUGLAS LUIZ 5. Con Loca che imposta, tocca a lui fare da cerniera con l’attacco. Non ci mette però il ritmo giusto.

WEAH 5. Lontano dal cuore del gioco, poco funzionale a una manovra dal basso tasso di inventiva.

KOOPMEINERS 5. Galleggia in avanti rimanendo ai margini e non creando mai il break verso gli ultimi sedici metri. Condisce il tutto con imprecisioni e una chance mancata.

MBANGULA 6,5. Tra i più intraprendenti, abile più che altro a non sprecare nulla e ad alzare il ritmo.

NICO GONZALEZ 4,5. Le tenta tutte per creare spazi e idee a ridosso dell’area. Ma sbaglia parecchio nei fraseggi e fallisce pure un’occasione enorme.

ALL: THIAGO MOTTA 5,5. L’ennesimo pari stavolta non è da condannare, ma osa pochissimo. Vlahovic in panchina proprio stride, in una gara così bloccata.

Conceiçao 6,5. Ci mette il pepe che mancava. Yildiz 6. Poche occasioni per dare la scossa. Vlahovic, McKennie, Thuram sv.

Voto squadra 5,5.

Paolo Grilli