Allegri trionfa con la sua Estrosa: vittoria al Capannelle

Bologna, 14 aprile 2024 - Se il derby con il Toro non è andato come sperava, l’ippica ha invece reso felice la domenica di Max Allegri. La sua cavalla Estrosa di quattro anni ha vinto al Premio Signorino all’Ippodromo Capannelle, gareggiando per la prima volta contro i cavalli maschi. Trionfo di Estrosa che ha vinto la prova da 1800 metri e per la prima volta contro i maschi, grazie ad un portentoso attacco ai trecento metri al punto di corda e contenendo il rientro finale di Mordimi e Canticchiando. Nulla hanno potuto i rivali contro l’azione di Estrosa che inaugurato la bacheca di successi prestigiosi. A guidare la cavalla di quattro anni Dario Di Tocco. Grande gioia per il tecnico della Juve che ha commentato così la vittoria: “È stata una grande emozione per me - le parole di Massimiliano Allegri al termine della corsa - soprattutto per il fatto che una femmina ha battuto i maschi. Ed è la prima volta. Naturalmente sono molto contento anche per gli allenatori di Estrosa, Cristiana Brivio ed Endo Botti, che stanno facendo un ottimo lavoro”. Ora per Estrosa ci sarò la caccia il 19 maggio nel prestigioso Derby Day sempre all’ippodromo Capannelle.

Spunta il Chelsea per Koopmeiners

Tornando al calcio, con una Champions che la Juve deve ancora conquistare matematicamente e un mercato da imbastire per il prossimo anno, ci sono anche le insidie della Premier League a complicare i piani di Cristiano Giuntoli. L’Atalanta, con il trionfo ad Anfield, ha fatto scoprire al mercato inglese, semmai ce ne fosse bisogno, Teun Koopmeiners. Il mediano olandese è proprio nel mirino dei Reds, oltre che della Juve, ma la partita di giovedì della Dea ha fatto muovere anche il Chelsea sulle sue tracce. Se dovesse scatenarsi un’asta, ovviamente, il mercato inglese avrebbe maggiori disponibilità economiche per cercare di convincere l’Atalanta che chiede almeno 60 milioni di euro. Per la Juve rischia di farsi dura, non a caso si tengono monitorate piste alternative come Lewis Ferguson del Bologna. Il derby, invece, ha anche portato la frattura nasale di Wojciech Szczesny in uno scontro di gioco con Adam Masina. Il portiere polacco della Juve è stato immediatamente operato per ridurre la frattura e tornare in campo il prima possibile. L’intervento chirurgico è stato effettuato oggi e tutto è andato per il meglio: “In seguito allo scontro di gioco durante la gara Torino-Juventus, Wojciech Szczesny al termine della partita è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali. L’intervento, eseguito dal dott. Libero Tubino alla presenza del medico sociale Marco Freschi, presso l’ospedale di Chivasso è perfettamente riuscito”, ha comunicato la Juventus. Il portiere polacco sarà dimesso nel giro di qualche ora e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente per stimare, con precisione, i tempi di recupero. Dopo il derby, la Juve sarà di scena a Cagliari contro la formazione di Ranieri il 19 aprile e poi a Roma il 23 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio di Igor Tudor.

MANUEL MINGUZZI