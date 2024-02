Pagelle juve. Scossa Alcaraz. Bremer incerto,. L’affanno di Kostic. Chiesa spento

SZCZESNY 6. Sui gol pare immobile, ma non ha colpe particolari.

GATTI 5,5. Qualche incertezza da ex: la carica non gli difetta mai, ma l’efficacia stavolta latita.

BREMER 5,5. Lascia nel cassetto il suo strapotere fisico e sbanda un po’.

RUGANI 6,5: Brescianini lo lascia di sasso per l’1-2, ma si riscatta con un gol da consumato puntero, nell’attimo più difficile.

CAMBIASO 5. Lunghe decine di minuti senza connettersi al match, poi riesce a un po’ rialzare la testa.

MCKENNIE 7. Due assist d’oro, vitali per una Juve che ha perso la bussola. Fa pure un erroraccio lanciando Soulé, ma che recupero poi su Kaio Jorge. Esce con la spalla ko e per la Juve è un grosso guaio.

LOCATELLI 5,5. In lieve e costante affanno.

RABIOT 6. Manco una mezzora per le sue sgasate: esce per la botta al piede.

KOSTIC 5 (foto). Un’altra gara anonima e costellata di disattenzioni.

VLAHOVIC 8. Toccasana, elisir, salvagente e toppa di seta purissima per una Juve che senza di lui affonderebbe. Doppietta e pure l’assist per il 3-2.

CHIESA 5. Come imbrigliato, disorientato: rischia di diventare un caso.

ALL. ALLEGRI 5,5. I tre punti sono l’unica voce in attivo di una giornata che non ha dissipato i dubbi. La sua Juve traballa ancora.

Alcaraz 6. Un po’ confusionario, ma ci prova, eccome.

Yildiz 5,5. Non fa emergere la sua qualità e spreca un’occasione.

Weah 5,5. E’ dura entrare e dover risolvere.

Milik e Iling Junior sv.

p.g.