Perin c’è sempre. Danilo in ombra. Qualità Yildiz

PERIN 7. Si scalda nella tipedia serata salentina. C’è su Krstovic e Dorgu.

DANILO 5,5. Evita di strafare, prende un giallo inevitabile per non far scappare Krstovic.

GATTI 6. Non deve nemmeno rimboccarsi le maniche per avere il controllo della situazione. Va a vuoto in una occasione su Rafia.

KALULU 6. Un paio di sbavature, ma senza brividi a corredo. Salva su Krstovic.

CAMBIASO 6,5. Più lucido che energico in avvio, poi si concede di più in avanti. Disinnescato Dorgu, nella ripresa si sposta a sinistra e indovina il gol. Però poi l’errore che porta al pari.

LOCATELLI 5,5. Gara di ragionamento, senza mai alzare i giri. Vero è che il Lecce raramente arriva a sfondare. Un salvataggio si petto, si perde poi Gallo sul cross per l’1-1.

THURAM 5,5. Al limite dell’incredibile il gol sbagliato. Risale poi la china psicologica con tanta corsa.

CONCEICAO 6,5. Sgroppata d’autore e palo clamoroso. Dà sempre l’impressione di potersi inventare qualcosa.

KOOPMEINERS 5,5. Corsa continua a caccia del colpo giusto, ma pure di se stesso.

YILDIZ 6,5. Sgasata in avvio e assist solo virtuale per Thuram: molto dentro il campo scambiandosi con Koop, raramente punta la porta, ma è tra i più vivi.

WEAH 5,5. Sprint continui a mo’ di arabeschi per creare spazi ai compagni, poi si mette in proprio con un tiro. Difficile chiedergli di più.

ALL. MOTTA 5,5. La sua squadra di sopravvissuti agli infortuni ci prova nel primo tempo, sfinendosi. Cambiaso illude, Rebic riporta sulla terra.

Fagioli 6. Dà un boost di estro. Rouihi 5. Rebic gli scappa. Mbangula, Pugno sv.

Voto squadra 5,5.

Paolo Grilli