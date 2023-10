Sicurezza Szczesny. Kean in crescita. Rabiot il migliore

SZCZESNY 6,5. Istinti di ragno tra i pali. Pronto quando serve, cioè al tiro di Giroud del 14’.

GATTI 5. Si fa sfuggire Leao sulla fascia, che appena può serve a Giroud un’occasione pericolosissima. Lo scontro è impari.

BREMER 6,5. Arriva dove Gatti non può. Sicurezza.

RUGANI 6. Recupera palloni, taglia le gambe a diverse azioni del Milan.

WEAH 6. Sprazzi di eleganza contro l’ex squadra del padre.

MCKENNIE 5. Poco servito e pare anche un po’ poco partecipe. Opaco.

LOCATELLI 6,5. Déjà vu, ma con l’altra maglia. Nel 2016 un gran gol contro la Juve con il Milan, ieri il contrario. Combattivo.

RABIOT 7,5. Aggressivo, anche in fase difensiva. E’ il punto di riferimento delle azioni bianconere: palla da manuale per Kean al 44’, che però si mangia tutto.

KOSTIC 6. Si fa vedere con un bel tiro da fuori al 23’, ma non centra lo specchio. Bravo a portare su la squadra.

MILIK 5,5. Poco presente nel primo parziale, da lui ci si aspettava di più.

KEAN 6,5. Ragazzo in crescita, come al solito non si risparmia e mette sul tavolo le carte buone, ma si mangia un gol quasi fatto.

All. Allegri 6. Di grilli per la testa ne ha fra i casi doping e scommesse. Mette insieme una Signora capace di fermare la prima della classe. Sopravvive.

Cambiaso (Kostic) 6. Sulla sua fascia c’è poco da fare, ma si fa trovare in area e impensierisce il Milan un paio di volte.

Vlahovic (Kean) 5,5. Servito poco e male, cresce sul finale. Fermato in un’occasione dagol da un super Mirante. Chiesa (Milik) s.v. Tutti avevano voglia di vederlo in campo Huijsen (Gatti) s.v. Ok il debutto in maglia bianconera. Miretti (Weah) s.v.

Voto squadra 6

Gabriele Tassi