Juve, Szczesny vicino all’Al Nassr. Greenwood: prezzo ancora alto

Torino, 15 giugno 2024 – La Juve fa spazio per Michele Di Gregorio, con cui c’è già un accordo di massima totale. Sarà Wojciech Szczesny a uscire di scena con direzione Al Nassr, dove ritrova Cristiano Ronaldo. La scelta per la Juve è stata fatta e anche il portiere ha un accordo di natura economica con il club arabo. Non sarà una grossa plusvalenza ma è una operazione necessaria al cambio portiere, con Di Gregorio ritenuto più adatto per il gioco di Motta rispetto al polacco.

Affare da 5 milioni di euro

Sono giorni caldi sull’asse Torino-Arabia dove la trattativa per il passaggio di Szczesny all’Al Nassr è sempre più vicina alla chiusura. Il portiere, capito che non sarebbe più rientrato nei piani della Juve, si è accordato economicamente con gli arabi e ora si tratta solo di trovare la quadra tra i due club. Si lavora sulla base di una cessione del portiere classe 1990 a 5 milioni di euro, cifra non monstre ma utile a far spazio a Michele Di Gregorio che è pronto a vestire di bianconero per 20 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto. Con l’uscita i Szczesny resterà invece come secondo Mattia Perin, che era stato sondato dal Parma neo promosso in Serie A.

Greenwood è costoso

Giuntoli lavora anche in attacco, per il momento sono in stand by Koopmeiners e Calafiori, con il nome di Mason Greenwood come principale obiettivo. In questo caso lo scoglio è la valutazione del Manchester United, ancora ferma sui 50 milioni di euro. Cifra non raggiungibile da Giuntoli che spera in uno sconto, oppure in una plusvalenza succosa in uscita con l’enigma rappresentato da Federico Chiesa. Il numero 7 è in scadenza 2025 e parrebbe non più centrale nel progetto, ma per cederlo a cifra piena servirebbe un rinnovo ponte. In ogni caso, la Juve conta di incassare circa 40 milioni, gruzzoletto che sarebbe utile da reinvestire sul mercato in entrata.

Nessuna novità da Calafiori e Koopmeiners

Ma è sugli obiettivi principali che la Juve non riesce a trovare passi avanti consistenti. L’Atalanta continua a chiedere 60 milioni di euro per Teun Koopmeiners e non accetta sconti e contropartite. A queste cifre la Juve difficilmente potrà chiudere e infatti conta di arrivare a dama il prima possibile con Douglas Luiz (20 milioni più Iling e McKennie). Anche su Calafiori si registra una frenata. Il Bologna non intende cedere il giocatore, soprattutto non intende farlo a 25 milioni di euro. C’è una forte presa di posizione del club rossoblù, soprattutto dopo l’approdo di Thiago Motta a Torino e la richiesta del tecnico di avere Calafiori in bianconero. Muro del Bologna che non scende da una valutazione di 40-50 milioni di euro e non ha particolarmente gradito il modus operandi. E intanto per il difensore si prospetta un Europeo da protagonista…