Szczesny imbattibile. Gigantesco Bremer. Yildiz mina vagante

SZCZESNY 7. Si fa trovare pronto al 32’ su una bella conclusione di Laurienté e sventa il pericolo. Fa ancora meglio con Berardi nella ripresa.

RUGANI 6. Parte da lui l’azione del gol, per il resto in campo lo si vede relativamente poco.

BREMER 7. Fa il suo in difesa e spedisce sui piedi dei compagni qualche palla telecomandata.

DANILO 6. Buoni gli anticipi, ferma in acrobazia e di fisico le fughe in avanti dei neroverdi. Qualche sbavatura nelle ripartenze.

CAMBIASO 6,5. In fiducia, è una delle colonne della manovra offensiva.

MIRETTI 6. Solita velocità, solita intelligenza di gioco. Ma non una delle sue partite migliori.

LOCATELLI 6. Buone le sponde, non troppe le iniziative. Almeno fino all’assist per Chiesa all’88’.

RABIOT 6,5. Intercetta, recupera, serve i compagni. Match di dedizione.

KOSTIC 6. Bello il dialogo con Rabiot. Corre, ma manca un po’ di concretezza.

VLAHOVIC 8. Ancora lui, con una botta clamorosa da 20 metri soprende Consigli un fuori dai pali. Poi, mani tra i capelli per la punizione del 2-0. Scatenato.

YILDIZ 6,5. Due tunnel in un quarto d’ora. In area poi è una mina vagante.

All. ALLEGRI 6,5. Con grande cinismo indovina la coppia d’attacco Yildiz-Vlahovic e si rimette in scia alla super-Inter. I cambi? Non ne sbaglia uno.

Chiesa 6,5. Punta l’area, cerca e trova spazi per calciare in porta. Ci riesce all’88. Weah 6,5. Aggiunge pressione alle offensive della Juve. Pericoloso. Milik sv. Iling-Junior sv. Alex Sandro sv.

Voto squadra 7.

Gabriele Tassi