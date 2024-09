Thiago e De Rossi, l’abbraccio impossibile

L’Inter venerdì ha lanciato un segnale al campionato, riprendendosi con autorevolezza il ruolo di favorita, e la Juventus questa sera, affrontando la Roma allo Stadium nel suo primo big match stagionale, è chiamata a rispondere per presentarsi alla sosta in testa.

Non è un obbligo, perché dopo i 4 gol all’Atalanta le luci della ribalta sono tutte su Inzaghi e i suoi, e dopo tutto la Juventus di Thiago Motta è una squadra tutta nuova, che ha iniziato bene, sì, ma è ancora un’idea: "Io provo sempre a mantenere l’equilibrio senza ascoltare troppo elogi e critiche. Siamo solo alla terza giornata e ci aspetta una bella partita".

Questa sera il tecnico italo-brasiliano avrà a disposizione, per la prima volta, anche Koopmeiners, Nico Gonzalez e Francisco Conceição: "Tutti sono in forma, tutti convocabili", ha confermato ieri, glissando comunque sulle scelte. Al di là delle assenze di Khephren Thuram e Timothy Weah, oggi la sua Juventus sarà in forze, e ogni ipotesi di formazione si scontrerà con la realtà.

È possibile che Motta dia fiducia a chi, nelle prime due gare, ha consentito un doppio 3-0 su Como e Verona, da Mbangula a Savona, passando per Fagioli, ma Kalulu – che già aveva esordito nel finale al Bentegodi – e Douglas Luiz, quest’ultimo mai in campo dall’inizio sinora, scalpitano, e il trio degli ultimi arrivati, sebbene si alleni con il gruppo da una manciata di giorni, ha più di una possibilità. Torneranno allo Stadium Dybala e Soulé, il sorvegliato speciale sarà Dovbyk, ma Motta ha voluto soprattutto spendere alcune frasi su Daniele De Rossi, sciogliendosi in un aneddoto risalente a otto anni fa, quando i due erano compagni di Nazionale.

L’Italia di Conte era pronta per l’Europeo francese, il ct consegnò la maglia numero 10 a Motta e sul web fu tutto un fiorire di sfottò. Intervenne De Rossi: "Chi si diverte a ridicolizzare Thiago, venga a fare due palleggi con lui, poi si sciacqui la bocca", disse. Thiago lo ricorda così: "Poteva non farlo, ma disse ciò che pensava e andò contro tante persone pur di prendere le difese di un compagno in difficoltà. Gli sono riconoscente e grato. Gli auguro sempre il meglio".

Non stasera, però.

Probabili formazioni: Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Dybala; Dovbyk. Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Tv: Ore 20,45 Dazn, Sky, Now

Lorenzo Longhi