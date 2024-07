Thuram non farà le Olimpiadi. Buchanan, una tegola per l’Inter

Prima Douglas Luiz, poi Khephren Thuram. E ora, rotta su Koopemeiners. Dopo l’ufficialità dell’ex Aston Villa, mancano solo le visite mediche (previste in settimana) e la firma per il 23enne: quinquennale da 2,5 milioni a stagione, 20 più 5 di bonus al Nizza. Thuram che non farà le Olimpiadi, lo ha annunciato ieri il ct della Francia Henry (ex juventino, tra l’altro) spiegando senza fare il nome della Signora che il nuovo club non consente a Thuram di partecipare ai Giochi.

L’altro obiettivo dichiarato a centrocampo è Koopmeiners, per cui l’Atalanta chiede una cifra attorno ai 60 milioni, trattabili al ribasso vista l’assenza per infortunio agli Europei che avrebbe potuto invece far crescere costi e pretendenti.

È ancora in Germania, invece, Rabiot, al momento ex bianconero: contratto scaduto, la proposta di rinnovo non avrebbe ancora ricevuto una risposta. Il 29enne sogna il Real Madrid, si sono fatti avanti Liverpool e Newcastle, il Milan ha effettuato un sondaggio. Per Motta, ora, servono esterni: è tornato d’attualità il profilo di Sancho, di rientro al Manchester United dopo il prestito al Borussia Dortmund. Sul tavolo potrebbe esserci uno scambio, con modalità da definire, con Chiesa: per l’azzurro in scadenza nel 2025 e sondato da Roma e Napoli, peraltro, dalla Germania era circolata una voce sul Bayern Monaco che avrebbe messo sul piatto un conguaglio e Kimmich. Già, perché gli obiettivi sono anche in difesa: con Calafiori che si allontana, l’alternativa è Kiwior, in uscita proprio dall’Arsenal e già allenato da Motta allo Spezia. E mentre tra i pali si attendono le visite (previste domani) di Di Gregorio prelevato dal Monza, a destra piace Couto, 22 anni, di rientro al Manchester City dopo un biennio al Girona.

Corsia protagonista anche dei pensieri dell’Inter, dopo l’infortunio di Buchanan in Coppa America (frattura della tibia): Ndoye era considerato l’alternativa a Dumfries, ma l’olandese, dopo un approccio timido da parte dell’Aston Villa, ha optato per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Si valutano profili più esperti, come i parametri zero Marcos Alonso e Kurzawa, rispettivamente ex Barcellona e Psg, oltre alla suggestione del ritorno di Perisic (Hajduk Spalato). Visite mediche in programma oggi, invece, per Josep Martinez. La pista che portava all’ex compagno Gudmundsson, al contrario, è stata raffreddata (al momento) da Marotta.

Reparto al completo? Qui si ragiona anche sul futuro di Carboni. Sul talento 19enne, tra le altre, c’è l’Olympique Marsiglia: i nerazzurri lo cederebbero in prestito, definitivamente solo per 40 milioni.