Una Juve tutta da rifare . Ecco Koop-Gudmundsson

La Signora convertita alla politica dei piccoli passi, perché quelli grandi proprio non riesce più a farli, si riduce a fare calcoli continui per capire quanti punti serviranno ancora per strappare l’agognato pass per la Champions. Proiezioni che nemmeno l’ufficializzazione della quinta italiana nella prossima Grande Coppa rendono così tranquille. Ad Allegri, che nelle ultime dodici ha raccolto altrettanti punti (ritmo appena superiore a chi guadagnerà la salvezza a fine stagione), ne serviranno dieci nei cinque turni rimanenti per avere la certezza matematica del ritorno nella massima competizione europea: parecchi – di fatto, c’è da raddoppiare l’andatura rispetto a quella avuta da inizio febbraio – ma gli scontri diretti e il cammino che non potrà essere sempre vincente per le rivali renderanno il compito un po’ meno arduo. Max ha incassato la fiducia di Giuntoli per la prossima stagione, e c’è da pensare che solo un fallimento della missione pass possa far saltare i piani imponendo una nuova guida tecnica. Dopo il pari sofferto di Cagliari, si avverte nell’ambiente l’inquietante sensazione dello stallo. E almeno in campo sarà necessaria una nuova rivoluzione.

Chi lascerà i bianconeri è Alex Sandro, che non rinnoverà. E così, forse Milik (scadenza 2026), Kostic (2025) e probabilmente Kean (2025). Ma potrebbe essere sacrificato pure Bremer (2027, ma dal 2025 c’è una clausola da 60 milioni) per rimpinguare le casse, un’esigenza ancora più pressante dopo che Ronaldo ha vinto l’arbitrato e dovrebbe apprestarsi ad incassare dieci milioni. E’ risaputo che l’obiettivo numero uno alla Continassa è Koopmeiners, la cua valutazione però continua a crescere visto il rendimento con l’Atalanta: servono almeno 50 milioni, sempre che non vada in Premier. Come esterno, sempre che poi si risolva il nodo tattico di Chiesa, è sempre Gudmundsson del Genoa l’obiettivo, Inter permettendo. Solo con una clamorosa partenza di Vlahovic si punterebbe a Zirkzee del Bologna, o a Boniface del Bayer Leverkusen. Che servano rinforzi è palese, non può essere tutta colpa di Max. Ma martedì c’è già la sfida di Roma, il ritorno di semifinale della Coppa Italia. La vittoria all’andata non dà molte garanzie, alla Signora fragile.