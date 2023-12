Vlahovic fantasma. Cambiaso tuttofare e Bremer convince

SZCZESNY 6. Primo tempo tranquillo. Sul gol può solo guardare.

GATTI 5,5. L’unica incertezza la paga carissimo sull’avvio di azione del gol del Genoa. Sbanda.

BREMER 6. Va di gamba e va di testa con una serie di interventi convincenti che lasciano poco o niente a Gudmunsson e Vasquez. Sul gol è preso in mezzo.

DANILO 6. Puntuale nelle fasi di transizione e nel pressing alto, quando la Juve si assopisce po’ urla la sveglia da vero leader. Anche lui beffato sul flipper gol del Genoa.

CAMBIASO 6. Giocatore duttile che sa anche accentrarsi, ma è sulla fascia che fa le cose più dense.

MCKENNIE 5,5. Il Texano dai garretti d’acciaio stavolta va molto di sostanza.

LOCATELLI 5,5. Buona interdizione e qualche apertura, ma nella circolazione di palla rallenta.

MIRETTI 5. Non è Rabiot, certo, ma questo suo passo felpato e la ricerca del cachemire quando servono metri e muscoli, non paga.

KOSTIC 5. Nella ripresa Max lo toglie perchè si fa schiacciare un troppo senza mai trovare soluzioni.

CHIESA 6,5. Segna il primo rigore della sua storia juventina dopo averlo preso. Assist per Vlahovic, buone percussioni ma Dusan non lo aiuta mai. Nella ripresa si vede meno.

VLAHOVIC 4. Un fantasma che appare solo quando lancia Chiesa verso il rigore e poi quando decide saggiamente di lasciarglielo dopo i due errori di fila. E’ in crisi nera e si vede.

Milik 5. Non incide. Weah 5. Non si vede mai. Iling 5. Come sopra. Yildiz sv.

All. Allegri 5. Paga l’assenza di Rabiot e i cambi nella ripresa hanno il torto di minare l’equilibrio e di pagare zero sul piano offensivo. Perchè non spendere Alex Sandro?

Voto squadra 5,5

Paolo Franci