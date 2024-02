Vlahovic out, Allegri va in Chiesa. Milik può farsi perdonare dalla Juve

Mentre la Salernitana ieri ha di fatto esonerato, anche senza annunciarlo, il tecnico Simone Inzaghi (al suo posto in pole c’è Liverani, in corsa anche Ballardini, Semplici e Gotti), Max Allegri dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic domani sera in casa contro l’Udinese. Anche ieri il bomber bianconero si è allenato a parte e non sarà a disposizione contro i friulani, quindi al suo posto dovrebbe partire titolare dopo l’assenza forzata per la squalifica Arkadiusz Milik, che aveva saltato l’impegno contro l’Inter per il rosso rimendiato contro l’Empoli.

Al fianco del polacco però Allegri potrebbe schierare Federico Chiesa, anche se non è escluso il ricorso al cambio di modulo, dal 3-5-2 al 3-4-2-1 per permettere a Chiesa e a uno tra Yildiz e Alcaraz di partire alle spalle della punta centrale.

Contro l’Udinese mancherà Danilo che dovrà scontare un turno di squalifica e al suo posto dovrebbe essere schierato Alex Sandro. La Juventus ha sconfitto l’Udinese nelle ultime quattro partite senza subire gol e in casa nelle ultime otto volte.

I friulaini dal canto loro non vincono da cinque partite, nelle quali hanno raccolto solamente due punti, eppure questo non scalfisce la fiducia del tecnico Gabriele Cioffi: "la squadra è motivata e consapevole. Siamo alle prese con una maratona di testa - spiega - perciò dobbiamo credere in ciò che facciamo. Siamo focalizzati sul potere e voler far punti. Sappiamo che affrontiamo la prima della classe come mentalità, giocatori abituati a vincere che cercheranno il riscatto dallo scivolone di San Siro. Siamo pronti a disputare una partita oltre ai nostri limiti fisici e mentali, daremo battaglia". Sarà assente Roberto Pereyra, che nel mercato di gennaio ha rischiato di passare proprio alla Juventus.

Intanto a Salerno ieri mattina è stato deciso il destino di Filippo Inzaghi, che non potrà giocare il derby di famiglia contro il fratello Simone venerdì sera a San Siro. Inzaghi ha diretto l’allenamento di ieri, e al termine gli è stato comunicato l’esonero. Ancora non è arrivato l’annuncio del successore scelto dal patron Danilo Iervolino che aveva chiamato Inzaghi al posto di Paulo Sousa in ottobre. In 16 partite Inzaghi ha collezionato appena dieci punti, con due vittorie e quattro pareggi. In pole position c’è Fabio Liverani che vanta un rapporto ventennale con Sabatini, dai tempi del Perugia. Più difficile che tocchi a Davide Ballardini, Leonardo Semplici o Luca Gotti. Oggi Sabatini dovrebbe annunciare la sua scelta.