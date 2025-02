Lazio-Napoli: Conte all'Olimpico contro la sua bestia nera stagionale, formazioni e tv

Roma 14 febbraio 2025 – In queste partite non si possono fare calcoli, non si può contare su eventuali inciampi delle rivali, c'è solo l'avversario in campo e la possibilità di andare a mettere in discussioni le gerarchie di campionato fin qui stabilite. Nella giornata di domani il Napoli torna di fronte al suo nemico numero uno, quella Lazio già capace di batterla nel girone di andata ed eliminarla in Coppa Italia, in una tre giorni che mise a nudo i limiti dei ragazzi di Conte. Non sono infatti importati contesto e rotazioni, la squadra di Baroni ha sempre battuto quella del rivale. In coppa i biancocelesti si imposero per 3-1 contro i partenopei, ma allora i campani scesero in campo con una squadra pesantemente rimaneggiata nelle rotazioni. Al tempo stesso è stato sorprendente vedere gli aquilotti ripetersi in campionato tre giorni dopo, quando Isaksen regalò i tre punti all'Aquila laziale al Diego Armando Maradona. Il calcio d'inizio per la sfida dell'Olimpico, valevole per la 25' giornata di Serie A, è fissato per le 18 di sabato 15 febbraio 2025.

La Lazio arriva alla sfida contro il Napoli rilassata e con il vento in poppa. Le due vittorie contro Cagliari e Monza hanno ridato ritmo alla squadra, mentre il passaggio diretto agli ottavi in Europa League ha concesso ai biancocelesti del riposo prezioso in questo calendario fitto di impegni. In tutto questo la classifica premia ancora la formazione biancoceleste, aggrappata con le unghie e con i denti a quel prezioso quarto posto, che significherebbe Champions League il prossimo anno. Da ormai quattro giornate a questa parte, i capitolini sopravvivono al tentativo di sorpasso da parte di Juventus e Fiorentina, ora giocando l'anticipo possono fare un regalo a Inter e Atalanta, sgambettando la capolista e mettendo a propria volta pressione sulle due inseguitrici per fare nuovamente selezione in vetta. I precedenti stagionali hanno evidenziato come con la sofferenza e il ritmo dei suoi giocatori di movimento la Lazio sia molto indigesta ai partenopei. I capitolini possono rimescolare le gerarchie in vetta e non vorranno sprecare questa occasione.

Dall'altra parte della barricata però il Napoli, proprio come la Lazio, è aggrappata con le unghie e con i denti al proprio primato. Sopravvissuti al recupero dell'Inter contro la Fiorentina, i partenopei nelle ultime settimane hanno mostrato qualche crepa nella loro armatura perfettamente forgiata da Conte. I pareggi contro Roma e Udinese hanno evidenziato una difficoltà a gestire il gioco fisico avversario e tra tutti i biancocelesti hanno dimostrato di fare del grande impatto atletico uno dei loro punti di forza. Una cosa senza dubbio da sottolineare se si considera come proprio la grande intensità agonistica sia da sempre uno dei marchi di fabbrica del tecnico salentino. Questa sfida per altro arriva in un momento cruciale del calendario. Il Napoli è nel bel mezzo di uno degli snodi cruciali della sua stagione, dopo aver afffontato Atalanta e Juventus, vincendo, contro la Lazio si concluderà una tre settimane dove si sono incrociate entrambe le romane. Dopo questa ci sarà il Como, prima del confronto al vertice con l'Inter e la Fiorentina la giornata successiva. Un calendario che per altre 7 giornate metterà a serissima prova i campani, ma che sulla carta si metterà molto in discesa arrivando al finale di stagione. Sopravvivere qui significa regalarsi delle opportunità enormi per chiudere anzitempo la corsa scudetto.

L'Aia ha decretato come sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere la partita tra Lazio e Napoli. I suoi assistenti saranno Perrotti e Rossi L., Pairetto quarto uomo. Al Var ci sarà Abisso, Avar affidato a Sozza. Sono ben 27 i precedenti con i biancocelesti da parte del fischietto ligure, con un bilancio di 11 vittorie, 8 pareggi e altrettante sconfitte: due di questi nella stagione corrente, precisamente nei pareggi interni contro Milan e Atalanta. Per gli azzurri invece 23 gli incroci con il direttore di gara, con un bilancio di 15 vittorie, 3 pareggi e 5 ko: uno solo in questo campionato, nel successo interno contro la Roma. Per Massa si tratterà della direzione numero 24 della stagione, la numero 11 in Serie A, a cui ne aggiunge 7 di Champions League, 2 di Nations League, 2 di Serie B, oltre a 2 internazionali tra Emirati Arabi e Arabia Saudita.

Probabili formazioni

Baroni dovrà con ogni probabilità rinunciare a Dia per il problema alla caviglia rimediato contro il Monza, al suo posto pronto Pedro a lavorare con Isaksen e Zaccagni alle spalle di Castellanos. Guendouzi e Rovella saranno i due mediani, mentre in difesa è in dubbio Marusic: al suo posto ci sarà Lazzari. A completare la linea davanti a Provedel pronto Tavares a sinistra, con Romagnoli e Gila a comporre la diga centrale.

Anche in casa Napoli l'attacco perde qualche pezzo: al posto dell'infortunato Neres, per lui alcune settimane di stop, pronto Raspadori. L'azzurro agirà in coppia con Lukaku in avanti.in un probabile 3-5-2 per Conte. A centrocampo Politano e Di Lorenzo saranno i due uomini sulle corsie, mentre Anguissa, Lobotka e McTominay saranno al centro del reparto. Davanti a Meret invece rientrerà Buongiorno dal primo minuto, fiancheggiato da Rrahmani e Juan Jesus.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Napoli (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Raspadori, Lukaku. All. Antonio Conte.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Napoli dello stadio Olimpico, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di sabato 15 febbraio 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni.