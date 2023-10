Ciro Immobile, il gol e un calcio alla crisi: “Si riparte da qui”

Roma, 31 ottobre 2023 – Ciro tira il rigore ed è un calcio a una crisi che durava da troppo. Immobile dedica il gol che segna la vittoria della Lazio sulla Fiorentina al suo papà. "Stasera il pallone del rigore pesava di più? Io metto il bene della squadra al primo posto. È stata una bella partita – ha detto a caldo l’attaccante biancoceleste -, potevamo vincere come potevamo perdere. Questo gol lo voglio dedicare a mio padre, che nell'ultima settimana non ha vissuto bei momenti”.

Le statistiche del capitano della Lazio dicono tre gol su nove partite in campionato, e zero su tre in Champions. Tutti altri numeri quelli a cui Ciro aveva abituato i tifosi: “Stanno mancando i gol di noi attaccanti, un pò di lucidità davanti alla porta; oggi non abbiamo subito e questo per noi è un punto di partenza importante. Ci servono partite come questa. Come sto? Sono molto sereno, ho la mia famiglia che mi sta vicino”, conclude.

"Il rigore alla Fiorentina può cambiare il momento di Immobile? Ciro lo stiamo aspettando, lui non è in discussione, il gol gli farà bene, come gli farà bene allenarsi un pò, visto che questo mese si è allenato poco”. Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ai microfoni di Sky Sport dopo il successo casalingo di stasera contro i viola. “È stata una partita dura, difficile. La Fiorentina è la squadra con il maggior minutaggio di possesso palla, ha fatto meglio di noi nel primo tempo, ma la nostra vittoria è legittimata da un secondo tempo in cui non abbiamo concesso niente - continua il mister - ed abbiamo costruito 4-5 palle gol. Nel primo tempo abbiamo sprecato tanto; li abbiamo facilitati, negli attacchi dello spazio dobbiamo fare meglio. Mi sembra che la squadra si stia ritrovando, speriamo di continuare su questa strada”.