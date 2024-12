Coppa Italia, Lazio-Napoli. Conte: "Non abbiamo giocato per perdere"

Roma, 6 dicembre 2024 - A proseguire il proprio cammino in Coppa Italia è la Lazio, che all'Olimpico batte il Napoli grazie a una tripletta di Noslin e, per i quarti di finale, si regala una tra Inter e Udinese: il tutto nonostante il rigore sbagliato da Zaccagni e il momentaneo pareggio di Simeone che aveva illuso gli ospiti.

Le dichiarazioni di Conte

Guardando le formazioni, in molti hanno pensato a una resa anticipata da parte degli azzurri, schierati totalmente secondo un turnover fittissimo: Antonio Conte ci tiene a difendere le sue scelte, più o meno pesate. "Non abbiamo giocato per perdere. Così scivola via un'altra opportunità di far giocare chi finora è sceso meno in campo. Sono state fatte delle scelte ponderate perché davanti abbiamo una stagione lunghissima: non possiamo che sperare che nessuno si faccia male. Quando parlo di costruzione di un percorso intendo anche questo: a livello di infortuni finora ci è andata bene, perché abbiamo perso solo Mazzocchi, e dobbiamo auspicare che si continui così. E' comunque un peccato, perché ho visto impegno da parte di chi è sceso in campo e tutti volevano proseguire in questa competizione". La migliore notizia della serata per il Napoli può essere l'imminente nuovo impegno, stavolta in campionato, proprio contro la Lazio per andare a caccia del pronto riscatto. "Sarà sicuramente una partita diversa: giocheremo in casa e sarà un'altra competizione. Faremo la nostra parte, ma senza sottovalutare la forza di una squadra che stasera ha dimostrato tutte le sue qualità". Squadra, al netto della battuta d'arresto di Parma, ancora in corso per il titolo. "Penso sia anche riduttivo dire che dopo stasera parlare di favoriti per lo scudetto è fuorviante. Ci tenevamo al risultato, ma anche a fare delle valutazioni: per questo, nessuno mi ha deluso e in una serata del genere sarebbe anche superfluo parlare dei singoli. Ci teniamo le valutazioni globali, quelle per le quali abbiamo fatto delle scelte appunto ponderate".

Le dichiarazioni di Baroni

Anche Marco Baroni ha dato spazio a qualche seconda linea, che dal canto suo non ha tradito al contrario di quanto accaduto dall'altro lato. "Ci tenevamo a passare il turno e a qualificarci ai quarti, ma domenica a Napoli sarà tutta un'altra partita. Per ora ci godiamo questo risultato che volevamo a ogni costo. Abbiamo giocato con qualità, ritmo e personalità: questo deve essere il nostro standard. A Parma, per esempio, abbiamo giocato meglio che contro il Bologna, ma la palla non è entrata e abbiamo perso. A volte succede". Specialmente se Noslin sfodera una tripletta da sogno. "Volevo premiare lui e altri giocatori come Hysaj, che hanno risposto presente. Sono contento delle risposte che ho avuto da tutti i ragazzi fin dall'inizio: devo dire che mi hanno seguito fin da subito e si vedono i risultati".

