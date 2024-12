Diretta sorteggio Mondiale per club 2025, i gironi di Inter e Juve live

16:54

La formula della competizione

Le 32 partecipanti al Mondiale per club saranno divise in otto gironi da quattro squadre ciascuno, al termine dei quali le prime due classificate accederanno alla fase a eliminazione diretta che partirà dagli ottavi. Il regolamento prevede che in ogni gruppo non possano esserci due squadre della stessa confederazione, eccezion fatta per la Uefa che porta negli Stati Uniti ben 12 formazioni.