A che ora e dove vedere in Tv i sorteggi del Mondiale per Club 2025

Miami (Stati Uniti), 5 dicembre 2024 – Comincia a prendere sempre più forma il nuovo Mondiale per Club Fifa che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 in ben 11 città degli Stati Uniti (Atlanta, Cincinnati, Charlotte, Los Angelese, Miami, Nashville, New Jersey, Orlando, Philadelphia, Seattle, Washington). Questa sera alle ore 19 italiane, in diretta da Miami (l’evento sarà visibile in Italia su DAZN, emittente che trasmetterà in Italia le 63 gare del torneo), sarà infatti trasmessa la cerimonia dei sorteggi dei gironi della competizione che vedrà impegnate ben 32 squadre, così come accaduto fino al 2022 nei Mondiali di calcio per le nazionali. A rappresentare l’Italia saranno l’Inter e la Juventus, le quali sono inserite nella seconda fascia e affronteranno rispettivamente le quattro migliori nel ranking della confederazione sudamericana (Palmeiras, River Plate, Fluminense, Flamengo) e le quattro migliori del ranking UEFA (Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City e Paris Saint-Germain).

La formula della competizione

Le 32 partecipanti al Mondiale per Club Fifa 2025 saranno divise in otto gironi da quattro squadre ciascuno, al termine dei quali le prime due classificate accederanno alla fase ad eliminazione diretta che partirà dagli ottavi di finale. Il regolamento prevede che in ogni girone non possano esserci due squadre della stessa confederazione, eccezion fatta per la UEFA che porta negli Stati Uniti ben 12 partecipanti. In caso di parità in termini di punteggio alla fine della fase a gironi, in ordine gerarchico i criteri di cui si terrà conto per stilare la classifica finale saranno: gli scontri diretti, la differenza reti, il maggior numero di gol realizzati negli scontri diretti tra le squadre appaiate in classifica, la differenza reti in tutte le partite, il maggior numero di gol realizzati, il miglior punteggio di condotta nella classifica “fair play” e infine il sorteggio.

Le quattro fasce

Nella prima fascia si trovano le quattro squadre europee e le quattro sudamericane con il miglior punteggio del ranking, nella seconda le otto restanti del “Vecchio Continente”, che conta ben 12 partecipanti tra cui – come già sottolineato – Inter e Juventus, nella terza le due migliori di AFC, CAF, CONCACAF e le rimanenti di CONEMBOL e nella quarta fascia le restanti di AFC, CAF, l’Auckland City, unica squadra a rappresentare la confederazione dell’Oceania, e infine l’Inter Miami, considerata la squadra del paese ospitante. Prima fascia: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. Seconda fascia: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus e Salisburgo. Terza fascia: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Leon, Boca Juniors e Botafogo. Quarta fascia: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, Es Tunis, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City e Inter Miami. Dove vedere in TV il sorteggio dei gironi: la cerimonia del sorteggio dei gironi, che si terrà a Miami, sarà visibile in diretta quest’oggi, giovedì 5 dicembre, alle ore 19 italiane su DAZN, emittente che la prossima estate trasmetterà tutte le 63 partite della nuova competizione targata FIFA.