Lazio: otto i convocati dalle nazionali, aggiornamento sulle condizioni di Lazzari

Roma 10 ottobre 2024 – L'avvio di stagione della Lazio era stato accolto da molte incognite. Dalla contestazione estiva verso la dirigenza e la scelta di Marco Baroni in panchina, la stagione non sembrava nata sotto i migliori auspici, ma poco alla volta il tecnico e i suoi ragazzi hanno saputo convincere i più scettici. Non solo questo, ma se uno dei dubbi più importanti circa l'allenatore ex Lecce e Verona era la sua gestione del doppio impegno, per lui quello in Europa League è stato il debutto in panchina in una competizione Uefa. Gli indizi parlavano tutti della possibilità di un primo crollo di prestazioni, ma così non è stato. Al contrario la Lazio si è esaltata con il doppio impegno e ha chiuso prima della pausa con ben quattro vittorie consecutive, per una pausa che mette un vero e proprio freno ai capitolini. Queste prestazioni non hanno di certo lasciato indifferenti i vari commissari tecnici delle rispettive Nazionali, al contrario sono ben otto i laziali che saranno impegnati a difendere i colori dei propri Paesi.

Curioso notare come non ci sarà nessun laziale tra le fila della Nazionale italiana. Nonostante il dieci sulla maglia e la fascia da capitano, Mattia Zaccagni non ha incantato in queste prime giornate e per una scelta anche di modulo, Luciano Spalletti gli ha preferito un Daniel Maldini in grandissima ascesa. Anche Provedel ha perso con Di Gregorio la corsa a due per il ruolo di terzo alle spalle di Donnarumma e Vicario, in virtù anche dell'infortunio occorso a Meret. Chi invece partecipa alla Nations League proprio nel girone dell'Italia è la Francia e tra i galletti ci sarà invece Mattéo Guendouzi. Il mediano è diventato un vero e proprio pilastro del reparto biancoceleste e giocherà in contemporanea con l'Italia nelle due sfide in trasferta contro Israele e Belgio.

Anche Gustav Isaksen, con la maglia della Danimarca giocherà nella Lega A di questa Nations League, con la speranza di mantenere il primato del proprio girone, il Gruppo 4, nelle due sfide lontano da casa contro Spagna e Svizzera. Altri tre giocatori europei convocati dalle Nazionali per la Nations League, si tratta di Elseid Hysaj (Albania), Christos Mandas (Grecia) e Adam Marusic (Montenegro). Tutti e tre giocano nella Lega B della competizione, ma tutti in gironi diversi. L'Albania affronterà in trasferta prima la Repubblica Ceca, poi la Georgia nel Gruppo 1; la Grecia nel gruppo 2 affronterà l'Inghilterra lontana da casa e l'Irlanda tra le mura amiche; nel gruppo 4 invece il Montenegro affronterà lontano da Podgorica Turchia e Galles.

Da seguire invece il ritorno di Boulaye Dia con la Nazionale del Senegal. In Africa si giocheranno infatti le qualificazioni per la Coppa d'Africa del 2025, un titolo che i Leoni della Teranga hanno conquistato nel 2021 (torneo giocato nel 2022 a causa del Covid). Settimana scorsa a sorpresa la Federcalcio del paese africano ha deciso di esonerare Aliou Cissé dalla panchina, tecnico vincitore proprio del trofeo sopracitato, lasciando di fatto vagante il posto sulla panchina senegalese. Pape Thiaw sarà il ct ad interim e chissà che non possa rifugiarsi proprio nel grande avvio di stagione del centravanti laziale per ridare tranquillità al gruppo squadre, molto colpito e preoccupato per la scelta della Federcalcio. Il Sengal è atteso da due sfide incrociate contro il Malawi. Diversamente dal compagno di squadra invece più sereno l'ambiente per la Nazionale della Nigeria, di cui farà parte Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista affronterà con la maglia biancoverde una doppia sfida contro la Libia.

Non fa parte ancora di una nazionale maggiore, ma anche lui ha lasciato Formello per rappresentare il proprio Paese: si tratta di Loum Tchaouna. Il ragazzo classe 2003 arrivato in estate dalla Salernitana farò parte della Nazionale francese Under 21, con cui si giocherà un posto per la prossima edizione degli europei di categoria, che si terranno questa estate. Francia sorteggiata nel Gruppo H, dove attualmente è al secondo posto dietro la Slovenia e cercherà contro Cipro e Austria di rosicchiare punti per superare i balcanici e guadagnare l'accesso diretto al trofeo, senza dover affrontare i playoff.

Infortuni: il comunicato sulla situazione di Manuel Lazzari

La chiusura di questa primissima parentesi di stagione per i biancocelesti è stata molto positiva. Le quattro vittorie consecutive sono state un grandissimo crescendo, ma non sono di certo arrivate senza portare con sé qualche nota stonata. Su tutte oggi a preoccupare è la situazione di Manuel Lazzari: il giocatore è uscito anzitempo nella sfida contro l'Empoli a causa di un problema fisico patito nel primo tempo. Sostituito da Marusic in campo, nei giorni successivi alla partita è stato sottoposto ad accertamenti dallo staff della Lazio e nelle cliniche affiliate ai biancocelesti, i quali hanno diramato questo comunicato circa le sue condizioni.

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto a esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra riportata nel corso dell’ultima partita con l’Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

Non si conosce ancora la data di rientro del terzino ex Spal. La speranza è che possa tornare entro due settimane, ma a una prima valutazione i tempi potrebbero allungarsi anche nell'ordine delle quattro settimane. La situazione del ragazzo classe 1993 verrà monitorata di giorno in giorno nella speranza di ridare a Baroni quanto prima il suo motore di destra.