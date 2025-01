Lazio-Fiorentina: scontro Champions all'Olimpico, formazioni e orari tv

Roma, 25 gennaio 2025 – Un'occasione unica per riaprire il discorso Champions League oppure per accentuare il proprio tentativo di fuga in virtù anche dei risultati principali. Manca ancora un'eternità alla fine della Serie A, siamo solo alla ventiduesima su trentotto, ma queste occasioni regalano punti preziosi e soprattutto possono incidere sul morale e il proseguo dell'annata. La sfida che domani alle 20:45 metterà di fronte Lazio e Fiorentina all'Olimpico è proprio questo: uno scontro diretto per la Champions, che può dare inerzia da una parte o dall'altra. I biancocelesti puntano a una nuova fuga sulle rivali, dopo aver evitato il sorpasso dalla Juventus nell'ultima giornata, e possono approfittare dei risultati di oggi per farlo; dall'altra i viola con un successo possono rimettere seriamente in discussione la posizione dei rivali, accorciando di molto la classifica a ridosso del quarto posto.

La Lazio sembra esaltarsi quando deve giocare Serie A ed Europa League e dopo aver festeggiato contro il Verona una settimana fa il primo successo del loro 2025, i biancocelesti hanno saputo fare subito il bis. Contro la Real Sociedad i ragazzi di Baroni hanno giocato una partita pressoché perfetta, sbarazzandosi di un avversario molto ostico in circa mezz'ora conservando tante energie fisiche e mentali. La partita ha comunque avuto un prezzo salato da pagare, nello specifico l'infortunio muscolare che ha colpito Nuno Tavares. Il portoghese non farà parte della contesa e i capitolini perdono così un elemento preziosissimo. Per fortuna dei biancocelesti non ci sono energie da gestire all'orizzonte. La grande prestazione con i baschi ha dato la quasi certezza aritmetica del primato in Europa League, permettendo quindi di concentrare tutte le energie nella partita di domani. Se a questo ci si aggiunge la spinta dell'Olimpico i biancocelesti hanno di fronte a loro una grande occasione per mettere al riparo il proprio quarto posto, concedendosi così anche il lusso di poter gestire il margine in classifica.

Dall'altra parte della barricata c'è però chi è fresco mentalmente e ha lavorato tutta la settimana per uscire dall'Olimpico con una vittoria. La stagione europea della Fiorentina è attualmente ferma, merito del terzo posto conquistato in Conference League, che farà riprendere la stagione europea viola solo a febbraio inoltrato, quando cominceranno gli ottavi di finale della competizione. Questo ha concesso alla squadra la tranquillità giusta per preparare una sfida del genere, eppure non splende il sereno in Toscana. Dopo una prima parte di stagione incredibile, dove la squadra di Palladino ha proceduto a lungo a braccetto in classifica con la Lazio, la magia sembra essersi spezzata. La sequenza di partite senza vittorie in Serie A è viva e conta ben 6 partite, che diventano 7 se si conta anche la Conference. Nel 2025 appena un punto raccolta per i viola e una posizione in classifica che ha visto i toscani superati da Juventus e Bologna, nonché agguantati dal Milan. Numeri di una crisi di risultati viva e durissima da sconfiggere su un campo ostico come quello dello stadio Olimpico.

Una partita delicata sotto ogni aspetto: dalla posta in palio, all'ambiente, passando anche per il carattere fumantino di alcuni interpreti come Guendouzi e Kean. La sfida sarà un test importante, perché la designazione dell'Aia ha scelto Antonio Rapuano come direttore di gara dell'incontro. Il fischietto di Rimini sarà coadiuvato dagli assistenti Perretti e Passeri, con Sacchi quarto uomo, quest'ultimo subentrato a Feliciani, inizialmente scelto per il ruolo. In sala Var seguiranno la gara Fabbri e Meraviglia. Per l'arbitro romagnolo si tratterà della direzione numero 13 di gara, la numero 9 in Serie A, a cui ne aggiunge 3 di Serie B e 1 di Cyprus League, il campionato cipriota. Sono 6 i precedenti tra Rapuano e la Lazio, con un bilancio estremamente positivo di 5 vittorie e 1 ko. Sono 4 invece gli incroci tra il direttore di gara riminese e i viola, lo score è di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 ko da parte della Fiorentina.

Probabili formazioni

Baroni perde un pezzo cruciale per questa sfida: il tecnico dovrà infatti fare a meno di Nuno Tavares, il quale ha accusato un problema muscolare in Europa League, al suo posto ci sarà Pellegrini. Si va verso la conferma di Marusic a destra, ma il ballottaggio con Hysaj c'è. Al centro della difesa si va verso la conferma della coppia di centrali Gila e Romagnoli, con Gigot a caccia di una maglia da titolare, davanti all'intoccabile Provedel. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione già vista contro Verona e Real Sociedad, a parittre dalla mediana composta da Guendouzi e Rovella. Dia sarà il trequartista al centro, supportato da Isaksen e Zaccagni sulle corsie, mentre Castellanos è l'unica punta.

Palladino perde Colpani per un problema alla caviglia e ptorebbe puntare su Folorunsho al suo posto a completare la linea dei trequarti, con Gudmundsson al centro e Sottil a sinistra, alle spalle di Kean; l'islandese è attualmente avvantaggiato nel ballottaggio con Beltran. In mediana dettano i tempi di gioco Adli e Mandragora, mentre in difesa Comuzzo e Ranieri saranno i centrali, con Dodò a destra, Gosens a sinistra a protezione di De Gea in porta.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Folorunsho, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Raffaele Palladino.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Fiorentina dello stadio Olimpico, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 26 gennaio 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini e Andrea Stramaccioni.