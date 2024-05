Lazio, Pedro: "Vogliamo un posto in Europa. Sogno uno scudetto con la Lazio"

Roma 11 maggio 2024 - Vigilia della sfida di campionato contro l'Empoli, se da una parte Tudor ha anticipato rispetto alla consuetiduine la propria conferenza stampa all'ante-vigilia, resta l'appuntamento con le interviste biancocelesti nel match program sul sito capitolino. A raccontare le sensazioni da Formello ci ha pensato Pedro, raggiunto dai microfoni del sito ufficiale biancoceleste, ecco le sue parole.

L'attaccante comincia raccontando di come la squadra abbia lavorato bene durante la settimana, smaltendo anche la frustrazione del mancato successo di Monza. "Ci aspetta una nuova partita, che dobbiamo affrontare con fiducia e voglia di vincere. Per noi è importante e dobbiamo fare il meglio possibile. Ci sono nove punti in gioco, vogliamo farli tutti e sappiamo che non sarà facile, ma questa è la mentalità".

L'ex Barcellona, Chelsea e Roma ha poi discusso di cosa serva per realizzare il sogno del ritorno in Champions League, senza però fare riferimento al mero dato numerico di punti necessario per arrivare in fondo tra le prime cinque. "Dobbiamo realizzare delle belle prestazioni, lottare - afferma Pedro - e restare uniti. Sarà necessario giocare con quella forza che in tanti momenti di questa stagione abbiamo dimostrato di avere. Dobbiamo archiviare il pareggio di Monza. Abbiamo fatto tante grandi partite, avevamo dato tanti segnali positivi e da quelli dobbiamo ripartire. arrivati prima del pareggio di Monza".

Non solo il punto di vista biancoceleste, all'Olimpico arriverà un Empoli a caccia di punti salvezza, in una rincorsa ormai disperata per mantenere l'attuale diciassettesimo posto. Ecco la valutazione dell'ex Campione del Mondo 2010 con la Spagna: "Un match molto difficile, senza dubbio. Sarà molto intenso. Loro giocano per conquistare la salvezza e daranno tutto. Anche noi però vogliamo fortemente un posto in Europa e lotteremo allo stesso modo. Speriamo di fare la nostra parte per ottenere i punti necessari".

Si è parlato anche di ricordi, Pedro infatti ha bagnato il proprio debutto con la maglia biancoceleste in un match contro l'Empoli nell'agosto del 2021, per una partita che ha qualcosa di speciale per l'attaccante spagnolo. "Questa maglia mi ha regalato tante emozioni. Abbiamo giocato delle partite importanti anche in Champions League e anche io ho segnato qualche gol da ricordare, come quello in di quest'anno contro il Celtic a Glasgow. C'è tanta soddisfazione, sono molto felice di stare qui, mi trovo bene con la squadra, la Società e i tifosi, sento un feeling speciale. Tutti mi hanno voluto bene fin dal primo giorno, mi sono sentito apprezzato e importante. Ringrazio tutti per l'affetto".

L'intervista si è conclusa discutendo del fatto che la partita cadrà esattamente nel cinquantesimo anniversario del primo Scudetto della Lazio. Si è chiesto così all'attaccante se abbia avuto modo di conoscere qualche dettaglio di quella squadra. "Da quando gioco - parla Pedro - in biancoceleste, mi è capitato di vedere in alcune occasioni dei video su quella squadra, capace di centrare una grande impresa. Non ricordo nulla di specifico, è molto lontano nel tempo. Ma ho sentito dell'impresa, spero che in futuro anche questa Lazio possa vincere lo Scudetto. C'è tutto per farcela, noi abbiamo fame e i tifosi lo meriterebbero".