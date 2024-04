Mercato Lazio: Castellanos può essere guida, Kamada e Luis Alberto operazione permanenza

Roma 25 aprile 2024 - È dura digerire un'eliminazione, quando questa arriva nei minuti conclusivi, dopo che hai fatto tutte le cose giuste per ottenere il pass finale. A Formello i biancocelesti sono tornati ad allenarsi, iniziando così la preparazione per la sfida contro il Verona nel tentativo di smaltire le tossine del mancato accesso in finale di Coppa Italia dopo aver vinto solo per 2-1 contro la Juventus nel match di ritorno. Una partita che però non ha deluso affatto Tudor, anzi ha lasciato al tecnico croato importanti spunti per il finale di stagione e anche per il prossimo campionato.

La prestazione di Taty Castellanos contro i bianconeri è stata di altissimo livello, premiata con una doppietta eccellente, che ha fatto accarezzare all'Olimpico l'idea della clamorosa rimonta. La standing ovation riservata dallo stadio nei suoi confronti a fine incontro ha sottolineato il feeling tra i tifosi e l'ex Girona, sintomo di come il tifo laziale supporti il sudamericano, nonostante una prima stagione molto complicata in termini realizzativi. Il futuro di Immobile è in dubbio, per questo la Lazio sta sondando il mercato degli attaccanti, avendo chiesto informazioni per diversi bomber: da Simeone a Retegui, passando per Dia e il bomber del Venezia, Pohjanpalo. Ma se la qualità delle prestazioni dell'argentino dovesse essere questa, con il grado di affidabilità dimostrato sottoporta nelle ultime settimane, i capitolini sembrano poter mettere un'ipoteca almeno sul ruolo da titolare a breve termine dell'attacco biancoceleste.

Ma se sul futuro di Castellanos non sembrano esserci dubbi, visti anche i 15 milioni pagati al New York City in estate, lo stesso non si può dire per Kamada e Luis Alberto. Il giapponese ha un contratto con scadenza fissata questo giugno, con opzione in suo favore per un rinnovo alle stesse cifre su base triennale. Al momento è impossibile leggere le intenzioni del centrocampista nipponico, dopo un periodo complicato con Sarri, grazie a Tudor il nipponico sta trovando un minutaggio elevato e anche smalto negli ultimi metri, vedi l'assist proprio per Luis Alberto contro il Genoa. Chissà che queste ultime cinque giornate non possano fare la differenza tra una sua eventuale permanenza e un addio. Negli ultimi giorni si era vociferato di un interesse del Borussia Monchengladbach, ma a domanda esplicita il tecnico del club ha definito l'ingaggio del giapponese "utopistico" per le casse del club, allontanando così un pretendente dalle tracce dei biancocelesti. Per i mal di pancia dello spagnolo si spera che la cura Tudor possa essere la medicina giusta per risanare i rapporti tra centrocampista e club.

Intanto il derby si infiamma sul piano del calciomercato. Quest'estate Joel Matip lascerà il Liverpool al termine di una stagione complicata dove, complice la rottura del legamento crociato, ha visto il campo appena 10 volte. A caccia di un centrale, i biancocelesti hanno pensato proprio all'olandese per completare le proprie rotazioni in difesa, visto il cambio modulo del croato alla linea a tre. La stessa idea però sembra aver avuto la Roma, a caccia di un centrale per il prossimo campionato, vista la fine del prestito di Huijsen e il possibile addio di Smalling. Prime schermaglie di una rivalità sempre accesa, pronta a vivere i primi episodi della prossima stagione già oggi.