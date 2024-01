Lazio: in Arabia la possibilità di chiudere per i rinnovi, Basic alla Salernitana

Roma, 17 gennaio 2024 – La sede di Formello è vuota, ma gli affari di mercato seguono i biancocelesti anche in Arabia Saudita. La Lazio ha lasciato Roma per Riad, dove contenderà a Inter, Napoli e Fiorentina il primo trofeo stagionale, ovvero la Supercoppa Italiana. In caso di vittoria del trofeo, la società biancoceleste potrebbe sfruttare il premio economico di circa 8 milioni di euro per accelerare le operazioni di rinnovo dei propri talenti, allontanando così anche altre pretendenti.

La situazione più scottante al momento è quella relativa a Felipe Anderson. Nella giornata di ieri si era parlato di un interessamento importante della Juventus per il giocatore. Il ds bianconero Giuntoli però starebbe provando a bruciare le tappe e avrebbe trovato un accordo di massima con la sorella e agente del giocatore Juliana Gomes. Si parla infatti di circa 4 milioni di euro a stagione più un bonus alla firma per convincere il giocatore a lasciare Roma, per volare a Torino. Un'offerta migliore a livello economico rispetto a quella della Lazio (triennale da 3,5 milioni di euro, bonus compresi), che non è disposta al momento a rilanciare la propria offerta. Passa ora dalle intenzioni del giocatore il suo futuro.

Per evitare situazioni analoghe, il club biancoceleste, potrebbe tentare l'accelerata per altri giocatori che richiedono un rinnovo di contratto. Per Zaccagni è già pronta una proposta da 2 milioni di euro a stagione, mentre anche Provedel resta alla finestra per un adeguamento del proprio contratto. Occhio però alle sirene inglesi del Manchester United sul portiere capitolino. Squadre di Premier che non sono in pressing solo sull'ex Spezia, ma anche su Alessio Romagnoli. L'ex Milan per sbarcare nella capitale si abbassò molto l'ingaggio e grazie alla cura di Sarri lo scorso anno ha dimostrato nuovamente le sue capacità, aiutando i biancocelesti a registrare il record di reti inviolate, attirando su di sé le attenzioni scomode di club quali quelle di Fulham, Brighton e Newcastle. Chissà che un adeguamento con prolungamento (contratto in scadenza nel 2027) non possa aiutare ad allontanare le pretese delle squadre di Premier League.

Non ci sono però solo i rinnovi sul tavolo degli uomini mercato biancocelesti. Nella giornata di oggi infatti sta arrivando in dirittura d'arrivo che porterà Toma Basic a essere un nuovo giocatore della Salernitana. Il giocatore non ha seguito i compagni in Arabia Saudita, proprio perché oggi è sbarcato a Salerno, dove ha sostenuto nel tardo pomeriggio odierno la prima parte delle visite mediche. Il croato si trasferirà in prestito secco fino al termine della stagione in maglia granata, poi tornerà a Formello. Nel caso in cui la Salernitana dovesse centrare l'obiettivo salvezza, il centrocampista però si potrebbe anche aprire una trattativa per la sua permanenza, ma saranno eventualmente Sabatini e Inzaghi a decidere a stagione conclusa.

Anche in entrata dagli uffici di Formello si cominciano a sondare le acque per il futuro del club. In particolare si starebbe guardando in Brasile, dove sarebbe stato individuato in Alexsander, centrocampista classe 2003 della Fluminense, il possibile sostituto di Toma Basic. La richiesta del club è elevata, complice anche il ruolo da protagonista ricoperto dal giocatore nel successo della Copa Libertadores di quest'anno: parliamo di circa 15 milioni. Una cifra al momento fuori budget per i biancocelesti, che potrebbero però affondare il colpo già a gennaio in caso di alcune cessioni di spicco, su tutte quella di Daichi Kamada.