Mourinho, un derby per ritrovare la Roma. Immobile: “Partita speciale”

Roma, 11 novembre 2023 – Come capita spesso, Lazio e Roma arrivano con umore diametralmente opposto al derby dell’Olimpico, con i padroni di casa di Sarri che in settimana hanno vinto in Champions ritrovando il gol di Ciro Immobile, mentre i giallorossi di Mourinho hanno perso male in Europa League sul campo dello Slavia Praga.

Il derby ha il potere di far dimenticare tutto, in caso di vittoria. Anche per questo motivo Mourinho terrà la squadra a Trigoria in ritiro pre-derby, per ritrovare compattezza in una sfida nella quale mancherà soltanto Smalling. Recuperato Lorenzo Pellegrini che vuole assolutamente esserci, sarà decisivo il provino nella mattinata.

Quanto a Ciro Immobile, questo sarà il suo quattordicesimo derby: "Cosa lo rende speciale? ll derby è una partita sempre emozionante, più delle altre gare vissute in carriera. È un qualcosa che va oltre, anche a livello di spettacolo sugli spalti, tifo e colori. L'attesa lo rende speciale: la città si blocca, tutti ne iniziano a parlare già da molte settimane prima", ha detto Immobile che contro il Feyenoord ha segnato il 200° gol in biancoceleste: “Ci ha dato fiducia, sono stati tre punti importanti per il futuro di un girone davvero equilibrato. Spero che ci abbia lasciato tutta quella forza ed energia che ci servirà in vista del derby. In campionato abbiamo perso qualche punto di troppo e vogliamo recuperare".