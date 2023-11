Lazio-Roma, probabili formazioni e dove vedere il derby

Roma, 11 novembre 2023 – Una notte magica, una notte di passione che accende la città, questo è il derby della Capitale e la Città Eterna è alla vigilia di questa sfida che potrebbe cambiare le sorti delle due squadre romane in questa stagione avviata da entrambe le compagini al di sotto delle aspettative. Domenica alle 18, allo Stadio Olimpico, ci sarà il fischio d'inizio di Lazio-Roma, episodio numero 185 in partite ufficiali della stracittadina all'ombra del Colosseo. Una sfida per cuori forti, che riparte dal doppio successo laziale nelle due puntate della scorsa stagione di Serie A.

Ma se l'anno scorso la squadra di Maurizio Sarri volava sulle ali dell'entusiasmo, lo stesso non si può dire questa stagione in corso. I biancocelesti hanno iniziato la stagione con molta fatica e le incertezze a livello di risultati si sono poi propagate per tutto l'ambiente laziale. Ora dopo ogni sconfitta parte il processo a squadra, allenatore e dirigenza, con il rapporto tra tecnico e presidenza non più idilliaco come lo scorso anno. La vittoria contro il Feyenoord in Champions League, sembra, per ora, aver cancellato il ko esterno contro il Bologna e ora si punta a bissare il successo all'Olimpico di martedì, con una vittoria anche domenica nella sfida che decide il "padrone" sportivo della città. Occhio però alle pesanti assenze dei biancocelesti, con Zaccagni e Marusic che si aggiungono a Casale nella lista di indisponibili

Chi se ne intende di infortuni e assenze pesanti è sicuramente la Roma di José Mourinho. Anche nel derby lo Special One dovrà fare a meno di Spinazzola e Smalling, mentre si valutano le condizioni di Pellegrini. Dopo aver recuperato Dybala e Renato Sanches, già nella stracittadina il tecnico potrebbe riabbracciare il proprio capitano, magai per portarlo solo in panchina, ma questo potrebbe essere un grosso boost per il morale giallorosso. Nello spogliatoio romanista infatti si respira un'aria pesante, dopo il brusco ko arrivato contro lo Slavia Praga. In Repubblica Ceca Lukaku e compagni avevano la chance di chiudere il discorso qualificazione e primo posto nel girone di Europa League con largo anticipo, ma la sconfitta non solo ha tenuto aperto il discorso, ma fatto perdere il primato nel Gruppo G ai ragazzi di Mourinho. Vincere il derby sembra ora una condizione necessaria, per permettere alla squadra giallorossa di vivere serenamente la pausa per le Nazionali.

A dirigere il derby numero 185 sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, Colombo sarà il IV uomo mentre Irrati e Paganessi sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per l'arbitro ligure sarà l'undicesima direzione stagionale, la quinta in questa Serie A, di cui già un precedente con la Lazio (Milan-Lazio 2-0), ma ancora nessuno con la Roma. In compenso il fischietto ha collezionato la bellezza di 5 gare internazionali: due della fase a gironi di Champions League, una dei preliminari della stessa, poi una di Europa League e infine il derby britannico tra Nazionali in Inghilterra-Scozia. Per Massa sarà il secondo derby consecutivo come arbitro, infatti fu lui a dirigere il successo laziale per 1-0 firmato da Zaccagni lo scorso 19 marzo 2023.

Probabili formazioni

Oltre a Casale, sicuramente out, Sarri deve fare i conti con le condizioni di Luis Alberto, Zaccagni e Marusic, usciti malconci dalla sfida contro il Feyenoord. Le condizioni dell'esterno non rendono ottimista Sarri e il suo staff e lo stesso si può dire per il montenegrino. Provedel sarà sicuramente tra i pali con Romagnoli e Patric centrali di difesa. La coppia di terzini sembra sulla carta composta da Lazzari e Hysaj, ma occhio a Pellegrini, che prova ad insidiare l'albanese. A centrocampo confermato Guendouzi con Rovella, mentre se Luis Alberto non dovesse farcela sarà Kamada a completare il reparto centrale. In attacco Immobile è al momento favorito sul Taty Castellanos, e il capitano sarà affiancato da Felipe Anderson e Pedro.

Mourinho risponde con la coppia ritrovata di Dybala e Lukaku in attacco. A centrocampo dovrebbero tronare Kristensen e Zalewski sugli esterni, con Cristante, Paredes e Aouar a completare la linea a cinque che comporrà la mediana romanista. In difesa ancora non recupera Smalling, largo dunque a Mancini con Llorente e N'Dicka davanti a Rui Patricio, il trio obbligato davanti al portiere portoghere. Pellegrini è recuperato, ma potrà andare solo in panchina, chissà però che il capitano non possa subentrare adalla panchina e fare la differenza per i propri colori.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Maurizio Sarri.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar; Zalewski; Dybala, Lukaku. All. José Mourinho.

Dove vedere la partita in televisione

Il derby della Capitale fra Lazio e Roma dello stadio Olimpico, valevole per la dodicesima giornata di Serie A, inizierà alle 18 di domenica 12 novembre 2023. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare il primo derby capitolino stagionale sono Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Statistiche e precedenti

La sfida di domenica sarà il derby numero 185 in incontri ufficiali. I precedenti sorridono alla Roma: 68 vittorie contro le 51 laziali, completate da 65 pareggi; 226 le reti realizzate dai giallorossi contro le 182 dei biancocelesti. La recente striscia di risultati però sorride ai biancocelesti. I ragazzi di Sarri sono reduci da due vittorie consecutive senza tra l'altro subire reti nella stracittadina. Gli aquilotti lo scorso anno hanno infatti portato a casa i due derby con un doppio 1-0: all'andata firmato da Felipe Anderson, al ritorno da Mattia Zaccagni. La Lazio non ottiene tre successi di fila contro i giallorossi nel massimo campionato dal 2012, ma non ha mai vinto nella storia tre stracittadine romane di fila nella competizione senza mai incassare gol. Occhio però ai lupacchiotti: dati alla mano i capitolini, considerando le ultime otto giornate di campionato, sarebbero terza in classifica, con 16 punti dietro a Juventus e Inter (entrambe 19).