Lazio Roma, è sfida Immobile-Lukaku: il derby della capitale in diretta

Roma, 12 novembre 2023 – È il grande giorno del derby della capitale. Allo stadio Olimpico si affrontano Lazio e Roma in una partita dalle mille emozioni. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria in Champions contro il Feyenoord, mentre i giallorossi devono riscattare la sconfitta subita a Praga con lo Slavia in Europa League. Un derby che mette in palio tre punti pesantissimi: Lazio e Roma sono obbligate a vincere per restare attaccate alla parte alta della classifica.

Lazio-Roma live