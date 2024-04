Bufera su Lazza dopo il video a San Siro: “Ha cantato un coro contro i napoletani”

Roma, 12 aprile 2024 – E’ bufera sul cantante Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini. I social sono insorti contro il rapper per un video che è diventato virale, di lui a San Siro per Milan-Roma, sugli spalti rossoneri che – stando alle polemiche circolate sul web – sembrerebbe intonare un coro contro i napoletani. Il cantante si trovava sullo spalto della Front Row Experience, un box per ospiti d’eccezione ideato dal club rossonero per far vivere ai tifosi le emozioni del campo da vicino, quando le telecamere lo avrebbero catturato in un momento molto particolare. Il filmato non è scappato dalla lente attenta di fan e tifosi che lo hanno criticato per aver presumibilmente seguito lo stadio cantando “Napoletani, voi siete napoletani...”. O almeno è quanto sembra dalla lettura del labiale. Da lì la polemica che lo ha investito in pieno.