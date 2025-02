Lecce-Bologna 0-0, finisce senza reti al Via del Mare

Lecce, 9 febbraio 2025 – Finisce senza reti la sfida del Via del Mare tra Lecce e Bologna. Squadra di casa pericolosa in più di un’occasione, decisivo Skorupski a salvare i rossoblù praticamente mai insidiosi dalle parti di Falcone.

Meglio il Lecce

Giampaolo conferma Helgason in mediana mentre davanti rispolvera Tete Morente dal 1’ nel tridente con Krstovic e Pierotti. Rotazioni per Italiano: fuori Beukema e Holm, sono titolari Casale e De Silvestri. Parte male il Bologna: Lucumi e Lykogiannis si scontrano a metà campo favorendo la ripartenza di Pierotti, palla a rimorchio per Tete Morente che calcia a botta sicura trovando il salvataggio decisivo di Pobega. Al 18’ clamorosa doppia chance per il Lecce: Lykogiannis scivola e spiana la strada a Pierotti il quale tenta di saltare Skorupski che però lo chiude, sulla ribattuta calcia Helgason ma si supera ancora Skorupski deviando in corner con un piede. Molto meglio il Lecce nel primo tempo, al 37’ traversone insidioso direttamente da punizione di Helgason: allontana la minaccia la difesa rossoblù. All’intervallo è 0-0.

Finisce senza gol

Bologna disattento anche a inizio ripresa: scippo di Pierotti in mediana e verticalizzazione immediata per Krstovic, ma il passaggio è dosato male e sfuma un potenziale 1 vs 0 per l’attaccante montenegrino. Al 69’ primo squillo offensivo rossoblù: Ndoye sgasa sulla destra, penetra in area di rigore e serve a centro area Castro, che gira di prima intenzione senza però imprimere forza alla conclusione. All’83’ Krstovic spizza di testa per l’inserimento di Karlsson: decisivo Skorupski che lo anticipa in tuffo. Passano quattro minuti e il Bologna si vede annullare il gol del vantaggio: colpo di testa di Castro che trova Dallinga lesto a ribadire sotto rete, ma l‘attaccante olandese per centimetri si trovava in offside.