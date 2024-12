Lecce-Monza 2-1, colpo salvezza per mister Giampaolo

Lecce, 15 dicembre 2024 – Al Via del Mare il Lecce conquista tre punti nello scontro diretto in chiave salvezza contro il Monza. Il lunch match domenicale di questa sedicesima giornata di serie A va in archivio sul 2-1: a decidere la sfida sono le reti di Morente e Krstovic, con quest'ultimo a riscattare il precedente errore dal dischetto. Ai biancorossi non basta il momentaneo pareggio dovuto all'autogol di Dorgu. Con questa affermazione la formazione allenata da Giampaolo sale a quota 16 punti, mentre quella di Nesta resta inchiodata a 10 e in fondo alla classifica in compagnia del Venezia.

Le scelte dei due allenatori

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Mota. All. Nesta.

Primo tempo

Bastano poco meno di tre minuti al Lecce per sbloccare il risultato: splendido lancio di Berisha per Morente, che sorprende la difesa lombarda e di destro trafigge Turati. I biancorossi tentano di reagire con uno strappo di Maldini, arginato in angolo da Coulibaly. Due minuti dopo una bella azione dei padroni di casa porta al cross Dorgu, allontanato da Mari. Dorgu che al 12' si rende protagonista di una serpentina nell'area avversaria che viene fermata fallosamente da Bianco: per il direttore di gara Mariani è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Krstovic, che si fa ipnotizzare da un super Turati. Per l'attaccante giallorosso si tratta del terzo errore su quattro tentativi dagli 11 metri in serie A. Scampato il pericolo, gli uomini di Nesta tornano ad attaccare e Dany Mota ha una buona chance, ma non inquadra la porta.

Stesso discorso pochi secondi dopo per Krstovic. Al 22' occasione importante per Maldini, che arriva per primo sul traversone di Birindelli, ma la mira non è precisa e la sfera termina sul fondo. E' poi il terzino del Monza a provarci in prima persona al 30' con un colpo di testa deviato in angolo da Falcone. Fra i più attivi in campo c'è sicuramente Krstovic, che ancora una volta però non centra il bersaglio grosso. Al 37' clamoroso errore di Dorgu: su un lancio lungo dei brianzoli, il classe 2004 cerca il retropassaggio per Falcone che nel frattempo era uscito dai pali, i due non si capiscono e così ne viene fuori un autogol. Prima dell'intervallo però i pugliesi tornano davanti: al 44' Pierotti anticipa il difensore sulla fascia, la palla poi arriva a Krstovic, che stavolta gonfia la rete con una girata precisa e potente. Il Lecce bussa di nuovo dalle parti di Falcone con una punizione di Berisha, respinta dal portiere del Monza proprio all'ultimo secondo dei due minuti di recupero concessi da Mariani.

Secondo tempo

In avvio di ripresa sono i biancorossi ad essere padroni del campo: Falcone è attento sui cross di Kyriakopoulos e Birindelli. Bianco al 57' firma il pareggio, ma la rete viene annullata per un evidente fuorigioco del centrocampista dei lombardi. E' ancora Kyriakopoulos protagonista con un tentativo di gol olimpico, evitato dalla parata di Falcone. E parte sempre dai piedi del greco il traversone toccato da Guilbert con una mano che inizialmente induce Mariani a fischiare rigore in favore della truppa di Nesta. In un secondo momento però l'arbitro si corregge e decide per una semplice punizione dal limite. Al 70' ripartenza del Monza sull'asse Bondo-Dany Mota, con quest'ultimo a concludere alto. I brianzoli tirano un sospiro di sollievo cinque minuti più tardi quando Forson stende Rebic nella sua area: Mariani assegna il penalty ai pugliesi, ma la decisione viene cancellata per un precedente offside. Gli ospiti ci vogliono provare fino alla fine: Maldini e Fonson non sono precisi con i rispettivi tiri. Il muro dei giallorossi non cade nonostante l'assalto del Monza e dopo sei minuti di recupero può festeggiare una preziosissima vittoria.