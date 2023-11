Lecce-Torino 0-1: Buongiorno regala la vittoria ai granata di Juric

Lecce, 28 ottobre 2023 - Il Torino ha conquistato tre punti preziosi, nell'anticipo pomeridiano del sabato di Serie A. I granata di Ivan Juric si sono imposti allo stadio Via del Mare contro il Lecce, che è uscito sconfitto dal match delle 18 di questa decima giornata di campionato. A decidere l'incontro è stato il gol di Alessandro Buongiorno, che ha timbrato il cartellino al minuto 41 e ha sigillato il risultato finale sullo 0-1. Il club piemontese sale così a quota 12 in classifica, mentre i salentini di Roberto D'Aversa restano fermi a 13.

Le formazioni titolari

Roberto D'Aversa schiera il suo Lecce con il 4-3-3, che tante soddisfazioni ha dato finora ai salentini. Falcone difende la propria porta, coadiuvato da Gendrey e Gallo sulle corsie esterne e Baschirotto e Pongracic come centrali. A metà campo c'è il trio Gonzalez, Ramadani e Rafia, mentre Almqvist, Krstovic e Banda formano il reparto offensivo. Ivan Juric preferisce la difesa a tre e il 3-5-2 come modulo di partenza per il suo Torino. Milinkovic Savic è il titolare tra i pali, Vojvoda, Buongiorno e Rodriguez i tre centrali di difesa. Bellanova e Lazaro corrono sulle corsie esterne a tutto campo, mentre in mezzo ci sono Linetty, Ricci e Gineitis. Sanabria e Pellegri formano la coppia di attaccanti.

Primo tempo

I primi minuti del match sono di studio e attesa, da entrambe le parti. Il Torino cerca di mantenere di più il possesso del pallone alla ricerca di spazi, mentre il Lecce resta compatto in attesa dell'opportunità migliore per ripartire in contropiede con le sue frecce offensive. I padroni di casa guadagnano un buon calcio piazzato al decimo minuto, quando Rafia viene atterrato da Gineitis, il quale riceve anche il primo cartellino giallo del match. I salentini attuano uno schema da calcio di punizione, con Gallo che appoggia fuori area per Banda. L'ala dello Zambia prova il gran tiro di prima intenzione, che termina comodo tra le braccia di un attento Milinkovic Savic, che non si lascia sorprendere da questa soluzione alternativa al cross al centro dell'area di rigore. Molti errori di imprecisione da ambedue le parti: le squadre tentano di sfondare sulle fasce, ma i traversoni sono spesso preda della difesa avversaria o fuori misura per gli uomini appostati negli ultimi sedici metri. Al minuto 22 Pellegri viene servito, stavolta con precisione, da un lancio di Linetty: la punta granata non controlla bene e Falcone è pronto a fare sua la sfera con le mani, disinnescando eventuali minacce sul nascere. Alla mezz'ora il Lecce si accende all'improvviso e costringe Milinkovic Savic ad un paio di interventi per salvare il risultato. Prima, al minuto 30, Almqvist pesca Banda con un buon traversone: l'esterno di D'Aversa calcia di mancino e il portiere ospite para con i piedi. Poi, al 32', è Krstovic a ritagliarsi spazio per calciare e sbatte nuovamente sull'estremo difensore di Ivan Juric, che evita il peggio. Ricci prova a rispondere dall'altra parte del campo al 38', ma la sua conclusione a giro dai venti metri finisce in curva. Al minuto 40 Milinkovic Savic salva ancora tutto su Almqvist, che si ritrova da solo in area di rigore ma non riesce a superare il portiere avversario. Il risultato si sblocca un minuto dopo: Ricci cerca una conclusione verso la porta, colpisce male e involontariamente serve Buongiorno, che nel cuore dell'area avversaria ci mette lo zampino e buca Falcone. Toro in vantaggio al primo tiro in porta effettuato, con il suo difensore al rientro dopo l'infortunio. Il direttore di gara assegna tre minuti di recupero, durante i quali non accade nulla. Le due compagini vanno al riposo all'intervallo con i piemontesi in vantaggio.

Secondo tempo

Le squadre tornano in campo con gli stessi undici della prima frazione di gioco. Il Lecce riparte con l'idea di recuperare lo svantaggio fin dalle prime battute. Banda e Krstovic si mettono in azione al minuto 48, effettuano un uno-due che smarca lo zambiano che costringe ad una parata Milinkovic Savic. Iniziano le sostituzioni per la squadra di casa, che rischia grosso al minuto 58 su un colpo di testa di Sanabria che sorvola di poco la traversa. Poco dopo ci riprova Pellegri, che però conclude addosso a Falcone, che non ha problemi a bloccare. Si entra negli ultimi venti minuti del match, con il Toro che amministra il gioco e cerca di tenere il pallone per scongiurare sortite offensive dei padroni di casa, al momento molto sterili nella produzione. Al 72' Milinkovic Savic para in scioltezza su Oudin, che prova una conclusione deviata e smorzata dalla retroguardia granata. Le opportunità da rete latitano e i granata restano in pieno controllo del match, senza rischiare niente in fase difensiva e nel tentativo di portare la sfida verso la sua conclusione. Negli ultimi minuti il Lecce si getta in avanti per cercare il pari, senza più troppa logica né ragionamenti. Al minuto 87, su una mischia in area di rigore, Milinkovic Savic si butta sul pallone e anticipa Baschirotto in maniera tempestiva, venendo anche colpito duramente. Lazaro poco dopo va molto vicino al gol del k.o su assist di Bellanova, ma il suo tentativo si spegne sul fondo. Nei minuti di recupero viene espulso Ivan Juric sulla panchina ospite, che porta però a casa il risultato.

Il tabellino del match

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (81' Dorgu); Gonzalez, Ramadani, Rafia (56' Oudin); Almqvist (56' Strefezza), Krstovic (62' Piccoli), Banda (62' Sansone). Allenatore: D’Aversa.

Torino (3-5-2): Milinkovic Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (90+6' Zima), Linetty, Ricci (82' Tameze), Gineitis (82' Ilic), Lazaro; Sanabria, Pellegri (64' Zapata). Allenatore: Juric.

Marcatori: 41' Buongiorno (Tor)

Direttore di gara: Gianluca Aureliano

Cartellini gialli: Gineitis (Tor), Linetty (Tor), Lazaro (Tor), Gendrey (Lec), Rafia (Lec), Rodriguez (Tor), Gallo (Lec)

