Serie A live oggi: Juve-Verona 1-0. Lecce-Torino 0-1, Sassuolo-Bologna 1-1

Roma, 28 ottobre 2023 - Dopo il successo del Genoa sulla Salernitana ieri sera la decima giornata prosegue oggi con tre incontri: nel match delle 15 pari tra Sassuolo e Bologna. Al Mapei Stadium finisce 1-1: rossoblù avanti con Zirkzee dopo tre minuti, pari neroverde sul finire del primo tempo con il primo gol in Serie A di Daniel Boloca. Nella ripresa viene annullata una rete a Zirzkee per un netto fuorigioco di Orsolini. Colpo del Torino a Lecce nella sfida delle 18: la rete di Buongiorno regala 3 punti d’oro alla squadra di Juric. Chiude il programma degli anticipi del sabato Juventus-Hellas Verona che termina 1-0. Domani invece i big match Inter-Roma (ore 18) e Napoli-Milan (ore 20.45), con Cagliari-Frosinone alle 12.30, e Monza-Udinese alle 15. Lunedì chiuderanno il turno Empoli-Atalanta, ore 18, e Lazio-Fiorentina, ore 20.45. In classifica al primo posto c'è l'Inter a 22 punti, seguito dal Milan a 21 e dalla Juve a 20, più staccati a 17 ci sono Fiorentina e Napoli.

Juve-Verona, rivivi la sfida

Lecce-Torino, rivivi la sfida

Rivivi il live