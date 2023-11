Juventus-Verona: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Torino, 27 ottobre 2023 - La Juventus per allungare a tre la striscia di partite vinte consecutivamente dopo il derby con il Torino e la sfida con il Milan. L'Hellas Verona invece per risollevare la testa dopo i due ko consecutivi con Frosinone e Napoli. All'Allianz Stadium, nel Saturday Night della decima giornata del massimo campionato, si affrontano bianconeri e gialloblù, I ragazzi di Massimiliano Allegri, conquistando l'intera posta in palio, vivrebbe almeno una notte in testa alla classifica, scavalcando momentaneamente Inter e Milan. Dall'altra parte la formazione allenata da Marco Baroni sta vivendo un brutto momento, come testimoniato dalle quattro sconfitte negli ultimi cinque incontri. Gli scaligeri non vincono da fine agosto, ossia dal 2-1 rifilato alla Roma, e occupano il quintultimo posto nella graduatoria di Serie A.

I precedenti

Restando in tema di numeri, andiamo a scoprire i precedenti fra Juventus ed Hellas Verona. Quella di sabato (calcio d'avvio alle 20:45) sarà la sfida numero 65 fra bianconeri e gialloblù. Madama si è imposta in 36 occasioni in Serie A (16N, 12P); solo l’Inter ha battuto più volte gli scaligeri nel massimo campionato La Vecchia Signora è la squadra che ha segnato più gol in A contro il Verona: 108 reti, almeno cinque più di ogni altra formazione. Nella passata annata, i piemontesi hanno fatto loro entrambe le gare stagionali contro il Verona in Serie A per la prima volta dal 2017/18. La Juventus ha vinto le ultime tre sfide contro il l'Hellas in campionato mantenendo la porta inviolata: non gli era mai successo nel massimo torneo. Madama ha segnato in tutte le ultime 20 partite di Serie A contro il Verona; considerando le squadre attualmente in Serie A i bianconeri hanno una striscia aperta più lunga solamente contro Lazio (22) e Torino (25). Il punteggio più frequente tra Juventus e Verona in Serie A è il 2-1 in favore dei bianconeri, finale di 10 incontri, il più recente dei quali risalente al 21 settembre 2019, con reti di Ramsey, Ronaldo e Veloso.

I precedenti a Torino

Il Verona è la squadra contro cui la Juventus ha disputato più gare casalinghe senza mai perdere in Serie A: 31 (26V, 5N). Più nel dettaglio, i bianconeri hanno vinto 13 delle ultime 14 sfide interne contro i gialloblù nel massimo campionato (1N). In generale in Serie A, solo Inter-Verona (32: 21V, 11N) ha visto più partite casalinghe senza nemmeno una sconfitta interna rispetto a Juventus-Verona (31: 26V, 5N). Tra le squadre affrontate almeno 20 volte in casa in Serie A, l'Hellas è quella contro cui la Vecchia Signora vanta la miglior percentuale di successi interni (27 su 32).

Le parole di Allegri

"Sono molte le insidie della partita di domani; per paradosso è una gara più difficile da preparare di quella di domenica scorsa, il Verona ha una grande forza fisica e impegna, appunto, fisicamente, all’interno dei 90 minuti". Ha parlato così Allegri alla vigilia del match contro l'Hellas. "Dobbiamo dare valore alla vittoria di domenica facendo risultato, altrimenti il rischio è di “buttare a mare” quanto fatto. Avremo più possibilità di vincere se ci metteremo al pari dei nostri avversari, ed è una cosa che dobbiamo fare sempre, perché è una questione di rispetto, indipendentemente dalla squadra che abbiamo davanti. Avremo il nostro pubblico con noi e sarà importante, serviranno ordine, compattezza e pazienza, perché quello è importante sono i tre punti e non la classifica; semmai dobbiamo allontanare le inseguitrici. Il calcio è fatto di momenti ma bisogna essere realisti, lavorare quotidianamente per migliorare affinché questa squadra consolidi il suo futuro, crescendo tutti insieme. L’obiettivo, chiaro, è di essere nelle prime quattro e giocare la Champions il prossimo anno, poi faremo le valutazioni a fine stagione. La crescita della squadra - continua l'allenatore della Juventus - passa attraverso l’equilibrio e il lavoro quotidiano, anche se è vero che avere giocatori giovani regala entusiasmo e spensieratezza, il gruppo ha voglia di fare, tutti giocano di squadra e mettono gli obiettivi personali in secondo piano. Come sta la squadra? Stiamo tutti bene, Chiesa è rientrato e ha fatto una buona settimana, così anche Vlahovic; Nicolussi è un giocatore che può fare anche la mezzala ma il suo ruolo è davanti alla difesa, avrà anche lui il suo momento. Nonge sa giocare molto bene a calcio ma deve crescere su altri aspetti; McKennie sta facendo bene e può essere importante anche domani. A Sinistra ho un dubbio fra Cambiaso e Kostic, e ho anche Iling decisamente in crescita".

Le dichiarazioni di Baroni

"Ci proveremo, anche se la difficoltà della partita sappiamo sia molto alta, ma faremo il massimo", sono invece le dichiarazioni da casa gialloblù di mister Baroni. "È una bella opportunità per noi, dovremo disputare un match di altissimo spessore. Dovremo essere più compatti rispetto all'ultima gara giocata contro il Napoli, più coraggiosi nel proporci. Sabato scorso siamo rimasti in partita fino alla fine, abbiamo fatto molti cross attaccando una squadra come il Napoli. Trovando le giuste distanze e una migliore compattezza potremo beneficiarne anche nello sviluppo della manovra, dovremo farlo - afferma l'allenatore del Verona - Aggressività a Torino? Siamo una delle squadre che ha recuperato più palloni alti finora in campionato, ma questo dato deve farci riflettere sulla nostra compattezza e anche sulle distanze che abbiamo in campo, aspetto che reputo fondamentale in entrambe le fasi, soprattutto in quella di costruzione. Più i giocatori sono vicini più c'è la possibilità di esprimere qualità. Stiamo lavorando su questo".

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Kean. All. Allegri.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Lazovic; Ngonge, Serdar; Djuric. All. Baroni.

Orario e dove vederla

Juventus-Hellas Verona è in programma sabato 28 ottobre, con calcio d'avvio alle 20:45. La gara verrà trasmessa su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251). A disposizione anche la modalità streaming, rappresentata da Dazn, Sky Go e Now.

