Lecce Milan, la partita in diretta: risultato live

Lecce, 11 novembre 2023 – La grande vittoria ottenuta martedì in Champions League contro la corazzata Paris Saint-Germain, oltre ad aver riaperto i giochi legati al passaggio del turno, ha dato una grande iniezione di fiducia al Milan di Stefano Pioli, che deve rituffarsi immediatamente nel campionato, competizione nella quale è chiamato a riprendere la sua corsa dopo il ko della scorsa settimana in casa contro l’Udinese. Oggi alle 15 (match in diretta in esclusiva su DAZN) i rossoneri fanno visita al Lecce, una delle rivelazioni del primo scampolo del campionato di Serie A, che però non vince dal 22 settembre (1-0 contro il Genoa) ed è reduce dal beffardo ko contro la Roma.

Lecce-Milan live

Le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovic, Banda. Allenatore: D'Aversa.

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Pobega, Krunic, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Dove vederla in tv

La partita è trasmessa in esclusiva su DAZN e Zona DAZN (canale 214 bouquet Sky).