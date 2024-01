Maignan e gli insulti razzisti, Udinese: “I responsabili espulsi a vita dallo stadio”

Udine, 22 gennaio 2024 – L’Udinese annuncia il pugno duro contro il razzismo in campo dopo il caso Maignan, il portiere del Milan insultato durante la partita di sabato scorso. “L'eventuale Daspo delle autorità giudiziarie ha una durata limitata, noi invece lavoreremo per escludere a vita questi razzisti dallo stadio”, ha reso noto il direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino. “Siamo convinti che si tratti di non più di due o tre persone - ha precisato - Non ci sono stati cori: ce lo hanno confermato sia l'arbitro, sia la Procura federale. In ogni caso, non importa il numero: fosse anche uno soltanto, resta una cosa gravissima”.

“Al Bluenergy Stadium, tra interno ed esterno, ci sono oltre 300 telecamere - ha aggiunto Collavino - nelle prossime ore contiamo di circoscrivere la situazione alla porzione di curva appena dietro la porta, disponiamo anche di audio”. Passaggio finale sulla società e sulla tifoseria: “Noi siamo da sempre multirazziali e multietnici. Dopo la sentenza Bosman, l'Udinese si è caratterizzata per allestire una squadra con calciatori di nazionalità diverse e per questo siamo stati anche criticati. Siamo un esempio di inclusione e tolleranza e anche la regione Friuli Venezia Giulia ha manifestato questi principi”. Nella lista dei 25 atleti, consegnata all'arbitro Maresca, che hanno sfidato il Milan, c'erano 10 calciatori di colore.