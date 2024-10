Matri, niente ritorno in campo al Graffignana in Seconda categoria: una norma me lo vieta

Lodi, 10 ottobre 2024 - Niente ritorno in campo per Alessandro Matri. L'attaccante 40enne, ieri, mercoledì 9 ottobre, era stato annunciato al Graffignana, la squadra del suo paese nel lodigiano, in Seconda categoria. Per una norma regolamentare, però, è saltato tutto.

Lo ha comunicato proprio ‘MitraMatri’, ex Juventus e Milan tra le tante, che aveva chiuso la carriera a Brescia ed era tornato in campo proprio a Graffignana nel Csi due anni fa, per un torneo: "Purtroppo non potrò tornare a giocare. Ho accettato con molto piacere l'invito dei miei amici della Graffignana, il mio paese natale, ma esiste una norma che impedisce il tesseramento, se si è iscritti all'albo d'oro degli allenatori professionisti".

Il calciatore ha poi aggiunto: "Non voglio assolutamente polemizzare, avrei fatto sicuramente una brutta figura, ma voglio sensibilizzare su questa tematica. Può capitare di giungere a trent'anni e non riuscire a trovare squadra, a questo punto si pensa subito di restare nel settore frequentando corsi di allenatore".

E ancora: "Se però questo preclude un ritorno in campo, anche nelle categorie inferiori, ritengo sia veramente un peccato. Tornare a giocare con i miei amici d'infanzia sarebbe stato veramente divertente". Una potenziale bella storia che si è chiusa nel giro di 24 ore per la punta che in carriera ha segnato 92 gol in Serie A e giocato anche con la Nazionale italiana.