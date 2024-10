Alessandro Matri, ex Juve e Milan, riparte dalla Seconda categoria: firma per il Graffignana

Graffignana, 9 ottobre 2024 – Dai palcoscenici scintillanti della serie A ai campi polverosi della seconda categoria. Alessandro Matri, 92 reti nella massima serie, ex – fra le altre – di Juventus e Milan ha firmato per il Graffignana, la squadra del paese dove è cresciuto, in provincia di Lodi, a pochi chilometri da Sant’Angelo. Già nel 2022 il centravanti lodigiano aveva giocato una partita con la casacca bianconera. Ora, però, Matri dovrebbe disputare tutto quel che resta del campionato.

È stato lo stesso “Mitra” – questo il soprannome dell’attaccante, noto anche per la relazione con la showgirl Federica Nargi, dalla quale sono nate due bimbe – ad annunciare il suo sbarco nel calcio dilettantistico, condividendo in una storia sul suo profilo Instagram il post della società, impegnata nel girone J della Seconda Categoria lombarda.

Matri, quindi, si trova “da fare” mentre la compagna è impegnata nel reality show Rai “Ballando con le stelle”. Federica ha detto di voler vincere, Alessandro è chiamato a migliorare la classifica del Graffignana. Chissà chi otterrà i migliori risultati?

Il profilo

Alessandro Matri con la maglia della Juventus (Ansa)

Alessandro Matri, classe 1984, ha da poco compiuto i 40 anni. Dopo la trafila nelle giovanili del Milan ha iniziato una carriera che l’ha portato a sfiorare quota 100 gol in Serie A, con un totale di 344 presenze. Nella massima divisione del campionato italiano ha indossato le maglie di Cagliari (la sua stagione migliore dal punto di vista realizzativo, 13 reti), Juventus, Milan, Fiorentina, Genoa, Lazio, Sassuolo e Brescia, club con cui ha chiuso la carriera ai massimi livelli, nel 2020. Per lui anche 7 presenze e una rete in Nazionale, in una vittoria per 0-2 in amichevole contro l’Ucraina

Successivamente un’esperienza dirigenziale alla Lazio, al fianco di Igli Tare, e un po’ di tv, con lo spot da opinionista a Dazn, piattaforma lasciata a partire da questa stagione. Ora il ritorno al calcio giocato, per dimostrare che non importa la categoria, quando c’è l’istinto del bomber.

Vita privata

Alessandro Matri e Federica Nargi si sono conosciuti nel 2009. Dalla loro relazione sono nate due bimbe: Sofia nel 2016 e Beatrice nel 2019. Curiosità: a Graffignana è cresciuto un altro campione dello sport italiano, Danilo Gallinari, giocatore di basket con lunghissimo curriculum nella Nba, massima lega mondiale della pallacanestro.