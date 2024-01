Milan-Cagliari, Pioli: "Molto contento per i ragazzi, vogliamo fare bene"

Milano, 2 gennaio 2023 – Missione compiuta per il Milan di Stefano Pioli che supera in scioltezza il Cagliari travolgendolo con un perentorio 4-1 e agguanta l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Nonostante il robusto turnover, infatti, il tecnico rossonero ha ricevuto tante risposte positive dai giocatori schierati: in particolare dai più giovani (il 2004 Traoré ha messo a segno il momentaneo 3-0 e Jimenez a tratti dominante è parso dominante sulla corsia mancina) e Luka Jovic, che ha chiuso con una doppietta, realizzata con due assist di Theo Hernandez, e adesso si candida con forza a un posto da titolare.

Non poteva quindi che essere soddisfatto Pioli, a fine gara ai microfoni di Canale 5: “Quando prepari la partita e pensi di avere una squadra all’altezza, speri sempre che la prestazione sia la migliore possibile. Siamo partiti un po’ frenati, ma ci stava vista anche l’emozione di qualche giovane, però poi abbiamo fatto un’ottima prestazione. Sono molto contento per i ragazzi, che lavorano con noi da inizio anno e sono molto disponibili. Hanno qualità, talento, ma soprattutto ottimi atteggiamenti che devono portare avanti e non è così scontato. In questo momento è forse più facile allenare i giocatori più esperti che i giovani. Si vede, però, che la scuola Milan ha lavorato bene perché sono soprattutto gli atteggiamenti che fanno ben sperare”.

Questa prestazione più che positiva dei più giovani potrebbe aprire loro importanti spazi anche in campionato: “Sì, perché stanno dimostrando di poter stare bene a questo livello. Non saranno più considerati delle semplici opzioni in caso di emergenza, ma delle valide alternative quando ci sarà bisogno. Volevamo questa vittoria e abbiamo affrontato nel miglior modo l’impegno”. Entrato nelle magnifiche otto, adesso il Milan punta a fare strada anche in Coppa Italia: “Dobbiamo tenere a questa coppa. Poi è chiaro che questa sera la priorità era preservare quelli che stanno giocando di più e che erano usciti stanchi dall’impegno di sabato. Al tempo stesso volevamo mettere in campo una squadra equilibrata e vogliosa di vincere. Adesso ai quarti dove affronteremo Atalanta o Sassuolo. Ci dobbiamo e ci vogliamo provare. Il calendario sarà molto impegnativo, il campionato e l’Europa League sono i nostri due obiettivi perché danno l’accesso alla Champions League. Faremo però di tutto anche per andare avanti in Coppa Italia”. Sulle scelte di formazione: “Ho fatto queste scelte in maniera lucida, per il momento che stiamo vivendo e per quello che mi fanno vedere questi ragazzi. Ho preferito non rischiare e far giocare questi ragazzi che si sono meritati questa opportunità”. Parole d’elogio per Jovic: “Continuo a credere che Luka abbia delle grandissime qualità e che lui debba crederci ancor di più e lavorare con il fuoco dentro. Ha i mezzi per essere un grande giocatore. Adesso sta bene. Ha avuto un’estate difficile, non era in condizione e il giocare poco in questi casi non aiuta. Ora ha una buona condizione fisica e mentale. Adesso deve insistere, continuare così e avere dentro di sé grandissime ambizioni perché può fare bene”.