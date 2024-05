Milan-Cagliari 5-1: i sardi si sciolgono nel secondo tempo e il diavolo dilaga

Milano, 11 maggio 2024 - L'anticipo del sabato sera della trentaseiesima giornata vede di fronte Milan e Cagliari. Da una parte i rossoneri sono a un passo dal secondo posto matematico nonostante arrivino da sei gare (tra campionato e coppe) senza vittorie, mentre la situazione è più delicata per i sardi che sono a +3 dall'Udinese terzultima e, dunque, ancora la salvezza è tutta da conquistare. Pioli, in una delle sue ultime uscite da allenatore del Milan, deve fare i conti con numerose assenze e, infatti, gli undici scelti sono del tutto inusuali. Maignan non c'è, al suo posto Sportiello; in difesa partono dalla panchina Theo Hernandez e Calabria, preferiti Kalulu e Florenzi, mentre in mezzo il trio sarà Musah, Bennacer vertice basso e Reijnders, davanti esclusione per Leao e dunque dentro Chukwueze e Pulisic con Giroud. Dall'altra parte, Ranieri chiede un extra sforzo a Yerry Mina, il colombiano non è al meglio, ma sarà al centro della difesa con Dossena. A sinistra Azzi a causa della squalifica di Augello, espulso anche Gaetano e dunque dentro Oristanio come trequartista, la linea a tre del 4-2-3-1 si chiude con Nandez e Luvumbo, davanti c'è Shomurodov. Un altra novità è in mediana: non è stato convocato Makoumbou per una contusione al ginocchio, dunque c'è Prati mediano. Tutti agli ordini del signor Simone Sozza.

Primo tempo

Parte meglio il Milan che costruisce dal basso con pazienza e cerca un varco nella difesa del Cagliari, i rossoblù aspettano e sperano di imbucare in contropiede. Prima occasione della partita con Florenzi che da fuori area calcia al volo e impegna Scuffet che fa il primo intervento del match. Continua ad attaccare il Milan, con Giroud che colpisce di testa ma è troppo debole e il portiere para. Prova a crescere d'intensità anche il Cagliari che si fa vedere dalle parti di Sportiello, al 19' protestano i sardi per un presunto tocco di mano in area di rigore ma non c'è nulla né per arbitro né per Var. Sciupa il vantaggio Luvumbo al 22'! Occasionissima per gli ospiti, con Gabbia che scivola e perde palla, Luvumbo raccoglie e parte a razzo verso la porta, all'ultimo però sbaglia il passaggio per Shomurodov e la difesa chiude. Continua il festival degli errori, questa volta è Musa che, servito in area da Chukwueze, non riesce a controllare bene per calciare in porta. Il Cagliari riparte sfruttando la velocità del solito Luvumbo che però pecca al momento del tiro, conclusione debole e bloccata da Sportiello. Arrivano anche i primi cartellini a San Siro: al 28' per Bennacer per un fallo su Deiola e poi al 33' per Gabbia, sempre su Deiola. Ritmo basso in questo momento a Milano, le due squadre fraseggiano tanto in mezzo al campo e non riescono a essere efficaci negli ultimi venticinque metri. La sblocca il Milan, segna Ismael Bennacer al 35'! Nasce tutto da Pulisic che crossa dentro per Chukwueze, Scuffet interviene per respingere il pallone, ma ecco che arriva l'algerino per il facile tap-in. Bel finale di primo tempo del Milan, ancora Bennacer dal lime dell'area ci prova col sinistro a giro ma colpisce per errore Pulisic, la palla diventa buona per Florenzi che calcia a lato di poco. Nel minuto di recupero di questo primo tempo Deiola verticalizza per Prati che si gira verso la porta e calcia, ma Sportiello è pronto e blocca. Finisce il primo tempo 1-0 per il Milan.

Secondo tempo

Si riparte con Okafor, Leao e Tomori che prendono il posto di Giroud, Chukwueze, infortunatosi nel primo tempo, e Gabbia. Al 49' traversa di Leao! Ancora Pulisic che su quella fascia continua a creare problemi, cross sul secondo palo per il neoentrato Leao che di controbalzo centra il palo. Il Cagliari prova a ripartire con Luvumbo prima e poi Shomurodov, ma in entrambe le occasioni i due attaccanti erano in fuorigioco e Sozza ha fermato sul nascere la possibile occasione. Ranieri che si sbraccia in panchina, i suoi passano al 4-4-2 dopo un iniziale 4-2-3-1. Il Milan costruisce sempre dalla fascia sinistra, quella di Pulisic che corre, si accentra e prova ma la difesa mura. Sul proseguo dell'azione il Cagliari va dall'altra parte con Prati che calcia un rasoterra a incrociare da fuori area e Sportiello manda in angolo. Dalla bandierina Shomurodov anticipa Leao e tocca verso la porta, ma il suo tiro finisce fuori. Raddoppia il Milan, ha segnato Puliisic al 59! Recupero palla del Milan, Musa col tacco da Leao che fa un bel break a centrocampo e imbuca per l'americano che taglia dietro il difensore e davanti a Scuffet non sbaglia. Reagisce subito il Cagliari con Luvumbo che conquista un calcio di punizione dal limite, fallo di Thiaw. Deiola sul pallone, calcia sul palo del portiere e Sportiello c'è, sulla ribattuta ci prova Obert ma ancora il portiere coi pungi allontana. Accorcia Nahitan Nandez al 63'! Dalla destra cross dolce di Zappa, Musah non segue il taglio di Nandez che tocca facile facile e batte un incolpevole Sportiello. Momento di nervosismo tra Leao e Nandez, dopo un contatto i due si cercano, in mezzo anche Theo Hernandez che, appena entrato, si fa subito notare. Riparte il Milan con Leao che serve Theo in area, il terzino a rimorchio per Okafor ma Mina in scivolata salva tutto e manda in angolo. Che gol di Tijjani Reijnders al 74'! Il Milan gira palla sui venticinque metri, l'olandese riceve e da molto lontano calcia un terra aria sul quale Scuffet non può nulla, partita in ghiaccio. Doppia, incredibile, occasione per il Cagliari al 79'! Calcio d'angolo di Oristanio che va direttamente in porta, la palla viene respinta dalla difesa e diventa buona per Shomurodov che calcia forte ma trova la traversa, poi Luvumbo ci prova di testa ma Thiaw evita il gol. Arriva il poker del Milan, segna Rafael Leao all'83'! Bennacer ruba palla a centrocampo, alza la testa e da una palla meravigliosa a tagliare il campo per Leao che corre e salta anche il portiere e va in porta con la palla. Subito dopo Leao ha l'occasione per la doppietta ma Ora il Cagliari rischia una punizione ben più severa rispetto a quanto si è visto in campo. Christian Pulisic cala la manita all'87'! Cagliari che si è completamente sciolto, con Okafor che vola sulla sinistra e mette dentro per Pulisic che ha tempo di controllare e calciare, Mina sulla riga di porta butta via la palla che però era comunque entrata e, dunque, 5-1. Dopo i tre minuti di recupero assegnati, finisce 5-1 per il Milan contro il Cagliari.

Tabellino

Formazioni

Milan (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia (Tomori, 46'), Thiaw, Florenzi (Hernandez, 68'); Musah, Bennacer (Pobega, 84'), Reijnders; Chukwueze (Leao, 46'), Giroud (Okafor, 46'), Pulisic Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Dossena (Azzi, 76'), Mina (Wieteska, 88'), Sulemana; Prati, Deiola (Oristanio, 76'); Nandez, Oristanio, Luvumbo; Shomurodov (Mutandwa, 82').

Reti: Ismael Bennacer (MIL) 35', Christian Pulisic (MIL) 59', Nahitan Nandez (CAG) 63', Tijjani Reijnders (MIL) 74', Rafael Leao (MIL) 84', Christian Pulisic (MIL) 87'