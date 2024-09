Milan, porte girevoli a centrocampo: Adli in uscita, ecco Vos

Milano, 26 agosto 2024 – Milan al lavoro sul centrocampo in questi ultimi giorni di mercato: in uscita, Yacine Adli è seguito dalla Fiorentina oltre che dall'Olympique Marsiglia, mentre in entrata piace il 19enne dell'Ajax Silvano Vos (in ottica Milan Futuro, inizialmente, ma con vista sulla prima squadra). Adli non è stato convocato nelle prime due partite di campionato contro Parma e Torino. Segnali chiari: è fuori dal progetto nonostante un contratto con i rossoneri fino al 2026. Il 24enne fin qui è rimasto freddo di fronte alle suggestioni arrivate da Arabia Saudita, Qatar, ma anche dalla Premier (Brentford). In questi ultimi giorni, però, si sono fatti sotto prima l'Olympique Marsiglia e ora la Fiorentina. Lavori in corso.

E Bennacer?

Il Milan, poi, potrebbe cedere anche Ismael Bennacer: l'algerino ha estimatori all'Al-Qadsiah e una clausola rescissoria (trattabile) da 50 milioni.

In entrata, invece, si avvicina Silvano Vos: 19 anni, 189 centimetri di altezza, reduce da una stagione con l'Ajax da 11 presenze in prima squadra e altre 20 con la seconda.

I rossoneri avrebbero già trovato l'accordo con il centrocampista, sulla base di un contratto almeno quadriennale, e sono in contatto con la società olandese per provare a chiudere l'operazione. Arriverebbe per partire da Milan Futuro, la squadra allenata da Bonera che gioca in Serie C e che lavora a Milanello a stretto contatto con il gruppo di Fonseca. Con vista, però, sulla Serie A.