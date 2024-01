’Assist man’ Florenzi. Pulisic non brilla. Kjaer stecca

MAIGNAN 6. Il tributo che San Siro gli regala è una delle cose più belle della serata. Incolpevole su Zirkzee, beffato da Orsolini.

CALABRIA 6,5. Partecipa alla manovra offensiva, trovando spesso campo utile per affondare a destra: suo l’assist a Loftus-Cheek. Ammonito, viene preservato.

KJAER 5. Non la sua miglior serata: si perde Zirkzee e spreca una palla-gol quando ne ha occasione ma conquista il rigore subendo fallo da Ferguson.

GABBIA 6. Il cliente di turno è scomodissimo e lui fa di tutto per arginarlo.

THEO HERNANDEZ 5. Ha il peso del secondo penalty sbagliato della serata. Troppo impreciso.

LOFTUS-CHEEK 7,5. Firma il suo primo gol a San Siro nel momento più difficile del Milan e bissa quando nessuno se l’aspetta. Man of the match per distacco, è sempre più letale.

ADLI 6. Pecca anche lui di precisione in fase di possesso palla ma non si scoraggia: il giallo pesa e lascia spazio a Musah.

REIJNDERS 6. Pioli gli chiede maggiore semplicità nelle giocate, a volte manca della giusta lucidità per finalizzare la mole di gioco creata: la traversa gli nega la gioia del gol.

PULISIC 5,5. Poco in luce, si accende solo quando innesca Calabria nell’azione che porta al pareggio.

GIROUD 5. Rigore calciato male, un errore che inficia la sua prestazione generale.

LEAO 6. Si guadagna un rigore, lavora per la squadra ma è troppo frenetico: il digiuno sotto porta continua e inizia a pesare.

All. Pioli 6. Un Loftus-Cheek stratosferico non basta: occasione persa per troppi errori individuali. Musah 6. Non usa il fioretto. Florenzi 6,5. Assistman. Jovic 5,5. Non incide. Terracciano 5. Causa il rigore. Okafor sv.

Voto squadra 6.

Ilaria Checchi