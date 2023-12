Milan, Leao potrebbe accomodarsi in panchina a Bergamo

Milano, 6 dicembre 2023 – L’allenamento mattutino a Milanello ha contribuito a far crescere la fiducia di vedere Rafael Leao nella trasferta a Bergamo per la gara di sabato alle 18 in casa dell'Atalanta: i controlli strumentali a cui si è sottoposto ieri il portoghese hanno confermato che la lesione muscolare che lo ha tenuto fuori dal match con il Lecce è guarita e per questo ha già ricominciato a lavorare sul campo. L’allenamento di domani, giovedì 7 dicembre, sarà decisivo per capire se verrà convocato o meno per la sfida contro i nerazzurri: se il numero 10 rossonero dovesse recuperare, l’opzione più probabile è che Stefano Pioli decida di convocare Leao per farlo accomodarsi inizialmente in panchina e usufruirne a parte in corso contro la Dea, tornando, dunque, titolare mercoledì prossimo nel match decisivo di Champions League contro il Newcastle.

La formazione titolare a Bergamo

Contro l’Atalanta, già dal primo minuto ci saranno Chukwueze a destra e Pulisic a sinistra mentre tornerà titolare Olivier Giroud dopo aver scontato le due giornate di squalifica: una gestione parsimoniosa attende anche il trentasettenne attaccante che, in ottica Newcastle, potrebbe comunque cedere il posto a gara in corso a Luka Jovic, atteso a dare continuità al suo primo gol realizzato contro il Frosinone.

Anche per Simon Kjaer saranno decisivi i prossimi allenamenti: il danese è fermo da oltre un mese e la speranza è che possa recuperare almeno per la panchina al Gewiss Stadium. Con Kalulu, Caldara, Pellegrino e Thiaw fermi ai box, sabato toccherà ancora una volta a Theo Hernandez affiancare Fikayo Tomori al centro della difesa rossonera come già fatto nell'ultimo match di campionato contro il Frosinone a San Siro, anche se il giovane della primavera di Abate, Simic, resta un’alternativa da non sottovalutare.

Mike Maignan premiato come miglior portiere della Serie A nella stagione 2022/2023 al Gran Galà del Calcio AIC

La situazione di Mike Maignan

Dopo aver salvato i pali rossoneri con la strepitosa parata su Cuni contro il Frosinone, prima della rete del vantaggio di Jovic, Mike Maignan sta dimostrando di essere sempre più imprescindibile nell’economia del gruppo rossonero, motivo per cui la dirigenza di via Aldo Rossi vuole blindare il suo gioiello: il francese è in scadenza nel 2026 e al momento guadagna 2,8 milioni di euro ma la richiesta del giocatore è di 8 milioni di euro, sopra il tetto ingaggi previsto dalla politica societaria del club.

Il Milan non vuole privarsi del portiere e continuerà a trattare con i suoi agenti sperando di trovare un accordo che possa soddisfare le parti, prima che Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco possano avanzare proposte più concrete e allettanti per il portiere rossonero.