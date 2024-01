Com’è verde questo Milan: Pioli si culla i baby Jimenez e Traorè

Milano, 3 gennaio – A Milanello il day after la conquista del pass per i quarti di finale di Coppa Italia è all’insegna del mercato, di un ritorno gradito e della celebrazione dei giovani rossoneri che ieri sera hanno dato tutto contro il Cagliari a San Siro dove il Diavolo ha battuto i rossoblù con un netto 4-1.

Milan 2.0

Nella partita di ieri contro il Cagliari per gli ottavi di Coppa Italia, Stefano Pioli ha optato per una formazione che ha offerto riposo ad alcuni giocatori chiave, reduci da un periodo intenso, come Loftus-Cheek, Giroud o Kjaer, puntando sulle giovani leve dell’Under 19 di Abate: Jan-Carlo Simic è stato schierato al centro della difesa, mentre Alex Jimenez ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro. Chaka Traoré, un altro giovane promettente, è stato impiegato in attacco, sempre sull’out sinistro: la mossa di Pioli si è rivelata strategica, dimostrando la profondità e la diversificata forza della squadra milanese.

La partita contro i sardi ha segnato per Simic la sua prima presenza come titolare con la prima squadra, nonostante abbia già accumulato tre apparizioni in Serie A, segnando persino un gol al suo esordio contro il Monza. La vera sorpresa della serata, però, è stata rappresentata da Jimenez, il giovane spagnolo classe 2005, che ha vissuto il suo debutto assoluto con il Milan dei grandi: giunto in estate dal Real Madrid, ha mostrato una personalità straordinaria e ha evidenziato capacità eccellenti sulla fascia sinistra nonché una propensione offensiva importante.

Il suo impatto immediato e la sua maturità in campo sono stati notevoli, dimostrando una promettente prospettiva per il Milan e confermando il talento e l'impegno che il club ha investito nel reclutamento dei giovani talenti.

La decisione di schierare Chaka Traoré al posto di Leao in attacco, poi, ha dato al giovane ivoriano la possibilità di festeggiare con il suo primo gol tra i grandi anche la sua prima volta da titolare. “Volevo dare il massimo e aiutare la squadra, poi è arrivato il gol… Non ci credo ancora”: così ha espresso incredulità e gioia Traoré, che ha poi lasciato il campo per Leao.

Rafa, da tempo ammiratore del giovane, ha abbracciato e sollevato Traoré in segno di celebrazione per la sua prestazione positiva. "Siamo partiti un po' frenati, qualche ragazzo era un po' emozionato, ma dopo il gol ci siamo sciolti – ha detto Pioli a fine gara – Sono contento delle loro prestazioni. I giovani sono cambiati, ora è più facile allenare i più esperti: i loro atteggiamenti fanno ben sperare, il settore giovanile ha fatto un grande lavoro. Per quanto mi riguarda possono stare con noi, quindi non saranno più considerati solo delle opzioni in caso di emergenza, ma delle alternative. Volevamo questa vittoria e abbiamo affrontato questa partita nel modo giusto”.

Mercato

Oggi è il giorno di Matteo Gabbia: il giocatore, tornato anticipatamente dal prestito al Villarreal, è entusiasta del suo ritorno al Milan e ha dichiarato di sentirsi pronto e motivato per affrontare questa nuova fase con la squadra rossonera, sperando di contribuire positivamente alla squadra nei prossimi sei mesi. "L’obiettivo è cercare di fare felici i tifosi il più possibile, noi cercando di raggiungere grandi traguardi” le parole del classe 1999 che oggi sosterrà le visite mediche di rito prima di aggregarsi al Diavolo.

Sul fronte mercato il Milan sta valutando il difensore del Verona Filippo Terracciano, jolly può giocare sia come terzino destro che sinistro: ieri a Casa Milan c'è stato un incontro tra i dirigenti rossoneri e l’agente Andrea D'Amico e il club sarebbe pronto a battere la concorrenza della Fiorentina che per il classe 2003 ha messo sul piatto 2,5 milioni di euro. Tuttavia, persistono incertezze riguardo al prezzo del trasferimento, lasciando la possibilità al Milan di considerare alternative interne, come ad esempio concedere maggiore spazio a Jimenez, nel caso non si raggiungesse un accordo soddisfacente.

Il Fenerbahce è interessato a Krunic e gli ha offerto un contratto triennale da 3,5 milioni di euro. Restando in difesa, il club ha esaminato l'opzione di prendere in prestito Jakub Kiwior e Takehiro Tomiyasu dall'Arsenal, ma sembra che i Gunners non siano propensi a cedere temporaneamente i giocatori. Attualmente, l'attenzione si sta spostando su Lilian Brassier del Brest, valutato intorno ai 10 milioni di euro, considerato come opzione più fattibile rispetto a Clement Lenglet, la cui trattativa potrebbe presentare ostacoli sia negli accordi tra Aston Villa e Barcellona che a livello salariale, non potendo più godere del Decreto Crescita.