Bayer Leverkusen-Milan 1-0, il Diavolo rinvia la (ri)nascita europea

Milano, 1 ottobre 2024 - Milan ancora a zero punti in Champions League: dopo il ko contro il Liverpool arriva quello col Bayer Leverkusen. Tutt'altra musica, l'1-0 firmato Boniface rispetto al tris incassato dai Reds. Ma, in Europa, proprio la musica non è ancora quella giusta. Fonseca deve inizialmente rinunciare a Morata: questa volta vince la borsite, quanto meno fino al 17esimo della ripresa. Dunque niente 4-2-4, si torna al 4-2-3-1 con Reijnders (e non Loftus-Cheek) in appoggio ad Abraham. Il piano partita è però copia-incolla rispetto a quello visto con l'Inter.

Pulisic, Abraham, Reijnders e Leao sono alti e stretti senza palla, per chiudere i varchi centrali ai campioni di Germania. Xabi Alonso, però, vede e provvede: gira al largo e dunque allarga sugli esterni che dutettano ben bene con i trequartisti del 3-4-2-1 marchio di fabbrica della casa. Così, inizialmente, è quasi solo Bayer.

Tanto che Boniface prima timbra, ma il Var induce ad annullare per fuorigioco. Poi, però, passa alla cassa: è il sesto della ripresa, è il frutto di una super-combinazione Garcia-Grimaldo, con Maignan a dire di no a Frimpong per poi abdicare. Qui, però, il Milan cambia. Prende metri su metri. E inizia a martellare. Il conteggio dei tiri, all'intervallo, era 10-1 per i tedeschi. Si chiude 16-15 per i rossoneri. Morata entra al posto di Abraham e fa il diavolo a quattro: sfiora il gol di testa, poi mette fuori la ribattuta sulla traversa di Theo Hernandez.

Non basta l'orgoglio della ripresa, miscelato a qualche buona idea che torna a rivedersi dopo un primo tempo di marca tedesca e di grande sofferenza. Non basta ancora per muovere la classifica in Champions. In Serie A, i rossoneri sono rinati: tre vittorie nelle ultime tre partite. In Europa, tocca aspettare il 22 ottobre contro il Brugge. Le premesse (della ripresa) ci sono tutte.