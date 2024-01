Il Milan aspetta Bennacer: per la sfida al Bologna algerino già in campo sabato sera? Difficile ma...

Milano, 25 gennaio 2024 – Milanello è pronto a riaccogliere Ismael Bennacer: il centrocampista è stato eliminato con la sua Algeria dalla Coppa d'Africa alla fase a gironi e quindi il numero 4 rossonero tornerà a disposizione di Stefano Pioli. Resta da capire quando potrà tornare effettivamente in campo considerato il problema muscolare accusato dall’algerino nei giorni scorsi che gli ha fatto saltare le ultime due partite della sua nazionale. Il lungo stop arrivato dopo l’operazione al ginocchio ritorno in campo tra le fila del Diavolo è avvenuto lo scorso 2 dicembre per uno stralcio della partita casalinga contro il Frosinone, poi un impegno graduale contro Salernitana e Sassuolo alla vigilia di Capodanno, prima di partire per la Coppa d’Africa. Atteso nuovamente sotto la Madonnina, Bennacer non verrà sottoposto ad alcun esame per valutare le sue condizioni, che saranno vagliate una volta a disposizione del tecnico parmigiano. La sensazione comunque è che Bennacer non sarà della partita sabato sera a San Siro contro il Bologna: più probabile rivederlo in campo la settimana dopo in casa del Frosinone. Con il Diavolo reduce da quattro vittorie di fila in campionato, Pioli va verso la conferma dell’undici titolare visto a Udine: il tecnico rossonero dovrebbe schierare Maignan tra i pali, Gabbia al fianco di Kjaer con capitan Calabria e Theo Hernandez terzini: confermato Adli in cabina di regia, affiancato da Loftus-Cheek e Reijnders, mentre il tridente offensivo sarà formato da Pulisic, Giroud e Leao.

Mercato

Con il rientro anticipato di Bennacer, Pioli ha a disposizione cinque giocatori per tre posti, un numero considerato sufficiente per affrontare la seconda parte di stagione: per questo la dirigenza rossonera non interverrà nei prossimi (e ultimi) giorni di mercato invernale per rinforzare il centrocampo, mentre sono ancora al lavoro per garantire al tecnico emiliano un nuovo centrale di difesa e i nomi caldi restano sempre quelli di Chalobah, Lenglet, Adarabioyo e Brassier. Il primo, centrale del Chelsea, può essere l'occasione giusta riproponendo le stesse condizioni con cui è stato preso Tomori con i Blues, ovvero un prestito con diritto di riscatto: piace anche Tosin Adarabioyo del Fulham con il giocatore che sta prendendo tempo per decidere mentre il polacco Kiwior, ex Spezia, ora all'Arsenal resta una pista percorribile. In ottica centrocampista del futuro, il Diavolo avrebbe posto la sua attenzione sul classe 2003 argentino Federico Redondo, figlio dell'ex milanista Fernando, attualmente tra le fila dell'Argentinos Juniors e il cui costo si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro.

Chukwueze

L'esterno offensivo Samuel Chukwueze, ancora impegnato con la sua Nigeria in Coppa d'Africa dove sabato affronterà il Camerun, ha parlato del Diavolo: "Quando nel Museo ho visto le 7 Champions League, i Palloni d’Oro è stata una sensazione fantastica perché il Milan è uno dei club più grandi al mondo, con visibilità, dove hanno giocato Van Basten, Kakà, Sheva… Quindi c’è un po’ di pressione e tutto, ma per me è un sogno diventato realtà. Non posso lasciare il Milan per venire qui senza vincere questo trofeo perché ne ho davvero bisogno. Voglio rendere orgoglioso il mio Paese, quindi non posso venir qui a sprecare il tempo del mio club per nulla, devo lottare per la mia posizione e vincere”.