Milan, riprendono gli allenamenti in vista del Bologna: sfida sabato sera a San Siro

Milano, 23 gennaio 2024 – Dopo due giorni di riposo concessi alla squadra a ridosso della vittoria di Udine, quest’oggi Pioli si ritrova con i suoi per una seduta di allenamento in vista dell’impegno di sabato sera a San Siro contro il Bologna. Il Diavolo punta a dare continuità alle prestazioni dell’ultimo periodo blindando il terzo posto e senza perdere di vista il duo Juventus-Inter.

I nomi caldi per la chiusura del mercato invernale

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del mercato invernale e la dirigenza di via Aldo Rossi vuole trovare l’innesto in difesa chiesto da Stefano Pioli a causa dei forfait dei titolari di inizio stagione - Tomori, Kalulu e Thiaw – che ne avranno ancora per un po’ di tempo.

Ci sono tre profili che il Milan sta monitorando e uno di questi è Trevoh Chalobah del Chelsea: in questa stagione non ha giocato perché reduce da un infortunio ma allestire un'operazione "alla Tomori" potrebbe essere l'ideale.

Resta sempre viva la pista che porta a Jakub Kiwior, che già un anno fa venne preso in considerazione prima del suo trasferimento all'Arsenal ma i Gunners non hanno ancora aperto a una possibile trattativa.

Il difensore francese Clement Lenglet, in forza all'Aston Villa ma in prestito dal Barcellona, e Lilian Brassier sono entrambi in cima alla lista dei desideri ma gli ostacoli sono rappresentati dalle richieste troppo elevate da parte dei club di partenza: per Lenglet ci sarebbe da accordarsi con il club blaugrana, per Brassier (che Moncada segue da 5 anni), la società chiede 10-12 milioni di euro.

Nome caldo è anche quello di Tosin Adarabioyo, centrale inglese classe 1997 in forza al Fulham ma cresciuto nel Manchester City, dove aveva debuttato da titolare in Champion League, rendendosi il più giovane debuttante di sempre nella competizione. Il Diavolo punta a prenderlo a giugno in scadenza di contratto ma potrebbe anche anticipare nel caso in cui trovasse l’accordo con il Fulham.

Le cessioni di Romero, Bartesaghi e Pellegrino

Sul fronte cessioni, ieri pomeriggio l'Almeria e il Milan hanno ufficializzato il prestito secco di Luka Romero: il classe 2004 argentino ex Lazio si è trasferito a titolo temporaneo, fino al termine dell'attuale stagione sportiva, nel club spagnolo ultimo in Liga, dopo una prima parte di stagione in rossonero in cui ha trovato poco spazio in campo. Decisiva la volontà dell'Almeria di non inserire clausole per l'acquisto.

Anche il giovane Davide Bartesaghi può partire in direzione Frosinone, mentre Marco Pellegrino, arrivato dal Platense quest'estate, piace alla Ternana in serie B: l'esperienza del difensore è stata condizionata dall'infortunio al piede rimediato nel giorno del suo esordio in rossonero a Napoli e nelle ultime due settimane sta recuperando la condizione tra le fila della Primavera di Abate.