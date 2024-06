Calciomercato Milan: Brassier e Tiago Santos obiettivi per rinforzare la difesa

Milano, 4 giugno 2024 – Nel mercato del Milan ci sono quattro priorità: difensore centrale, terzino destro, centrocampista di quantità, centravanti. E nelle prime due liste avanzano la candidature di Lilian Brassier e Tiago Santos, entrambi reduci da un'ottima stagione in Ligue 1 (campionato molto seguito da Moncada) con Brest e Lille.

Brassier era stato già vicino ai rossoneri in gennaio, poi è rimasto in Francia dove ha conquistato il terzo posto e l'accesso diretto alla prossima Champions League. Il centrale 24enne ha una valutazione di poco superiore ai 10 milioni, piace anche al Wolfsburg su tutte. Non è nel giro della Nazionale, ma è stato tra i protagonisti della cavalcata del Brest, con 30 presenze e 3 gol. In più è mancino. E la retroguardia rossonera è priva di un centrale di piede sinistro. Non a caso la società si era mossa per tempo su Buongiorno che, però, ha costi elevati e molte concorrenti (il Napoli di Conte, ad esempio).

A destra, invece, Fonseca porterebbe in dote Tiago Santos, allenato in stagione al Lille: 43 gare stagionali, 3 reti e 2 assist. L'ex Sporting Lisbona, 21 anni, è in lizza con almeno altri due giocatori: Emerson Royal e Matty Cash. In merito al primo, 25enne, una parentesi al Barcellona ed ex Betis Siviglia, nei giorni scorsi c'è stato un incontro: il giocatore ha dato piena disponibilità a lasciare il Tottenham (è sotto contratto fino al 2026), ma costerebbe almeno 25 milioni di euro. Costi ritenuti elevati anche per Matty Cash, esterno destro 26enne. Il polacco è legato all'Aston Villa fino al 2027 e, con il club inglese, ha fin qui totalizzato 161 presenze, 8 reti e 14 assist a partire dal 2020.

In attesa dell'annuncio di Fonseca, previsto per settimana prossima, il Milan si muove sul mercato: oltre al centrocampista (Fofana del Monaco il preferito) e al centravanti (in rialzo le quotazioni di Gimenez del Feyenoord) è caccia a due difensori.